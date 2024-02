İliç'teki maden faciasında arama-kurtarma çalışmaları durdu

Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan maden kazasında 9 işçi, siyanürlü toprağın altında kalmasının ardından 6 gün geçti. Arama kurtarma çalışmaları birinci haftasına girerken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, arama-kurtarma çalışmalarının durdurulduğunu açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 gündür devam eden kayıp 9 işçiyi aramaya yönelik çalışmaların bölgede artan heyelan riski nedeniyle durdurulduğunu açıkladı.

Yerlikaya açıklamasında, "Hem Sabırlar bölgesindeki arama faaliyeti hem de Mannan Ocağı'nın yukarıdaki alanlarda an be an ölçümler yapılıyor. Kayma ihtimali olursa aşağıdaki arama faaliyetindeki arkadaşlarımızın tamamıyla ilgili hızlı çalışan uyarı mekanizmamız var. Mannan Ocağı ile ilgili sayın bakanımız da söyledi. 6 gün önceki olduğu günden bu yana orada duran kütlenin aktif, gittikçe aktif hale gelme riskini görünce oradaki arama faaliyetini durdurduk" ifadelerini kullandı.

BAKAN YERLİKAYA: HEYELAN RİSKİ YOĞUNLAŞTI

"Sabırlar deresinin üstünde duran kitlenin bir bölümünün maalesef stabil değil aktif olduğunu gördük. Bunu sizler aracılığıyla aziz milletimizle paylaşmak istedik. Her iki kaymanın olduğu lokasyonun sırtlarındaki alanı stabil olsa her gün size kaç araç naklini, kendimizi nasıl geliştirdiğimiz haberlerini vereceğiz. Buradaki toplam kitleyi ne kadar sürede aktaracağımızı söyledik. Her iki sırtta aktif olan 'ben buradayım' diyen olumsuzluğunu göz önünde bulunduruyoruz. Dün akşam itibariyle durdukduk. Defalarca oraya gidildi. Hem sahada hem bilgisayar ekranında çalışıldı."

Yerlikaya, açıklamasının devamında, "24 saat durmadan her iki kitledeki bakiye kalan kütlenin stabil değil aktif olduğunu söyledik. Bir tarafı kesinlikle dün durdurduk. Tekrar güvenli ortam kazanılır mı kazanmaz mı endişesini taşıyoruz. Şu anda olumsuz bakıyoruz. Şu anda hocalarımızın söylediği bu. Diğer tarafın ne olacağını şu an için kestirmek mümkün değil." dedi.

"ŞU ANDA HEYELANDAN DOLAYI BU FAALİYETLER DURMUŞ DURUMDA"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu atığın nihai olarak kalıcı istifleneceği alanla alakalı tamamen Çevre Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonu ve onayında yürüyor. Onların onay vermediği yere bu toprağın koyulması sözkonusu değil. Mermer ocağı olarak adlandırdığımız yeri geçici planladık. Şu anda heyelandan dolayı bu faaliyetler durmuş durumda. Şu anda temel önceliğimiz heyelan riskini ortadan kaldırmak.

Bugün teknik ekibin, akademisyenlerin değerlendirmesi heyelandan dolayı deprem etkisinin olduğu şeklinde. Yaklaşık 2 şiddetinde deprem etkisi olduğunu arkadaşlar ifade ettiler.