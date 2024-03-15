İletişim Başkanlığı'ndan Mehmet Şimşek açıklaması: İddia doğru değil

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e atfedilen sözlerle ilgili açıklama yaptı.

Mehmet Şimşek'in Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) katıldığı toplantıda, özel tüketim vergisi (ÖTV) ve katma değer vergisinde (KDV) artış yapılacağını, döviz kuruna gerektiği takdirde müdahale edileceğini söylediği iddia edilmişti.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin açıklamasında iddianın doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, basına kapalı bir toplantıda, oda ve borsa başkanlarının yanı sıra iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelmiştir. Bahse konu toplantıda Bakan Şimşek’in kura müdahale edileceğini veya ÖTV ve KDV’de artış olacağını söylediği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Yetkili kişi ve kurumların açıklamaları dışında yapılan spekülatif haberlere itibar edilmemelidir" denildi.