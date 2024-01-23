İlaç krizinin eşiğindeyiz: 14 ilacın Türkiye'ye satışı durduruldu

Novartis firması, koah, epilepsi, alzheimer, migren ve göz hastalarının kullandığı kritik 14 ilacın satışını durdurdu.

Son Güncelleme:
İlaç krizinin eşiğindeyiz: 14 ilacın Türkiye'ye satışı durduruldu

Türkiye'de ilaç krizi kapıya dayandı. Bir süredir kur yükselişleri nedeniyle temin konusunda sorun yaşanırken; bazı ilaçların piyasada bulunurluğu güçleşiyor ve hastaların yaşadığı zorluklar artıyor.

14 İLACIN SATIŞI SONLANDIRILDI

İsviçre merkezli Novartis firması, ecza depolarına gönderdiği açıklamayla 14 ilacın satışını tamamen sonlandırdığını duyurdu.

Açıklamada, "Aşağıda isimleri belirtilen ürünlerimizin satışları Aralık 2023 tarihi itibarıyla tamamen sonlandırılmıştır. Novartis Türkiye olarak, bahsi geçen ürünlerin stokları bulunmadığı için talepleriniz 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren karşılanamayacaktır" denildi.

SATIŞI SONLANAN İLAÇLARIN EŞDEĞERİ YOK

Satışı sonlandırılan ilaçlar arasında koah, göz tansiyonu, alzheimer, migren, göz enfeksiyonu, göz ağrısı ve epilepsi ilaçları bulunuyor. İlaçlardan bazılarının Türkiye'de bir eşdeğeri de bulunmuyor.

Konuyla ilgili Sözcü'den Emre Deveci'ye konuşan Novartis İlaç Türkiye İletişim ve Hasta İlişkileri Direktörü Nilüfer Gürpınar Güner, "Exelon, Trileptal ve Desferal isimli ürünlerimizin ülkemizdeki fiyatlarına bağlı olarak uzun süredir ciddi sıkıntılar yaşamaktayız" dedi.

Güner ayrıca "Mevcut ekonomik koşullara ve kur farklarına bağlı olarak ürünlerimizin bazı formlarının pazara sunumunu durdurmak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

Etiketler
İlaç krizi
Son Güncelleme:
Ankara Garı da 'Yap İşlet Devret' kurbanı oldu: Firmaya ödenen tutar 1 milyar TL'yi aştı Ankara Garı da 'Yap İşlet Devret' kurbanı oldu: Firmaya ödenen tutar 1 milyar TL'yi aştı
TOKİ’den ayda 4000 TL'ye ev satışa çıkarıldı! Ev almak isteyenlere müjde TOKİ’den ayda 4000 TL'ye ev satışa çıkarıldı! Ev almak isteyenlere müjde
"Kaymakamın imama saldırdığı" iddiası büyüyor; Kaymakamlık binasında da kavga çıkmış! "Kaymakamın imama saldırdığı" iddiası büyüyor; Kaymakamlık binasında da kavga çıkmış!
Ekranda büyük kıyım... Final kararları duyuruldu! 4 dizi artık seyredilemeyecek Ekranda büyük kıyım... Final kararları duyuruldu! 4 dizi artık seyredilemeyecek
ÇOK OKUNANLAR
AKP'ye yakın şirketin anketi: Ekrem İmamoğlu önde, Murat Kurum'la arasındaki fark dikkat çekiyor Ekrem İmamoğlu önde, Murat Kurum'la arasındaki fark dikkat çekiyor
Duygu nedir unutmuşlar: Taş kalpli 5 burç açıklandı Taş kalpli 5 burç açıklandı
Özgür Demirtaş açıkladı: Wells Fargo'nun dolar kuru düşecek tahmini ne kadar gerçekçi? Wells Fargo'nun dolar kuru düşecek tahmini ne kadar gerçekçi?
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Yaptığınız ödeme iade edilebilir Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Yaptığınız ödeme iade edilebilir
Milyonlarca plaka sahibini ilgilendiriyor: Hem 32 bin TL para hem 5 yıl hapis cezası verilecek Dikkat: Hem 32 bin TL para cezası hem 5 yıl hapis