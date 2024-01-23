İlaç krizinin eşiğindeyiz: 14 ilacın Türkiye'ye satışı durduruldu

Türkiye'de ilaç krizi kapıya dayandı. Bir süredir kur yükselişleri nedeniyle temin konusunda sorun yaşanırken; bazı ilaçların piyasada bulunurluğu güçleşiyor ve hastaların yaşadığı zorluklar artıyor.

14 İLACIN SATIŞI SONLANDIRILDI

İsviçre merkezli Novartis firması, ecza depolarına gönderdiği açıklamayla 14 ilacın satışını tamamen sonlandırdığını duyurdu.

Açıklamada, "Aşağıda isimleri belirtilen ürünlerimizin satışları Aralık 2023 tarihi itibarıyla tamamen sonlandırılmıştır. Novartis Türkiye olarak, bahsi geçen ürünlerin stokları bulunmadığı için talepleriniz 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren karşılanamayacaktır" denildi.

SATIŞI SONLANAN İLAÇLARIN EŞDEĞERİ YOK

Satışı sonlandırılan ilaçlar arasında koah, göz tansiyonu, alzheimer, migren, göz enfeksiyonu, göz ağrısı ve epilepsi ilaçları bulunuyor. İlaçlardan bazılarının Türkiye'de bir eşdeğeri de bulunmuyor.

Konuyla ilgili Sözcü'den Emre Deveci'ye konuşan Novartis İlaç Türkiye İletişim ve Hasta İlişkileri Direktörü Nilüfer Gürpınar Güner, "Exelon, Trileptal ve Desferal isimli ürünlerimizin ülkemizdeki fiyatlarına bağlı olarak uzun süredir ciddi sıkıntılar yaşamaktayız" dedi.

Güner ayrıca "Mevcut ekonomik koşullara ve kur farklarına bağlı olarak ürünlerimizin bazı formlarının pazara sunumunu durdurmak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.