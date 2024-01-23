"Kaymakamın imama saldırdığı" iddiası büyüyor; Kaymakamlık binasında da kavga çıkmış!

Diyarbakır'da kaymakamın imamı darp ettiği iddiaları sonrası kaymakamlık binasına gelen imamın yakınları ile AKP İlçe Başkanı'nın kardeşiyle kavga ettiği öne sürüldü.

"Kaymakamın imama saldırdığı" iddiası büyüyor; Kaymakamlık binasında da kavga çıkmış!

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde geçen hafta Kaymakam Burak Akeller’in, cuma namazı için gittiği camide hutbeyi eksik okuduğu için imam M.K’yi darp ettiği iddiaları sonrası İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirdi.

Bakanlık tarafından gönderilen müfettiş ilçeye gelerek denetime başladı.

Diyarbakır Yenigün'ün haberine göre müfettişlerin kaymakamlık binasına girişleri sırasında kaymakama destek verdiği öne sürülen AK Parti İlçe Başkanı Abdulselam Toprak ile imamın akrabaları arasında kaymakamlık binasında gerginlik yaşandı.

İddiaya göre sözlü tartışma sonrası imamın akrabaları ile sosyal medya hesabı üzerinden Kaymakam Akeller'e destek verdiği belirtilen AK Parti İlçe Başkanı Abdulselam Toprak'ın kardeşi ve eski ilçe başkanı arasında kavga yaşandı.

Yaklaşık yarım saat süren gerginlik polislerin araya girmesiyle sona erdi. İmamın akrabaları kaymakamlık binasından uzaklaştırıldı.
Bakanlık müfettişinin Kaymakam Burak Akeller ile görüştüğü, sonrasında mağdur imam ile görüşeceği belirtildi.

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