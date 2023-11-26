İl ve ilçe adı taşıyan cezaevlerine yeni isim önerisi

İl ve ilçelerdeki cezaevi adlarının değiştirilmesi istendi. İsimlendirme için 'kodlama' önerildi.

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İl ve ilçe adı taşıyan cezaevlerine yeni isim önerisi

Birçok cezaevi bulunduğu il ya da ilçenin adını taşıyor. Ancak geçtiğimiz aylarda Silivri Cezaevi’nin adı belediye başkanı ve ilçe halkının baskısıyla değiştirilerek 'Marmara Cezaevi' yapıldı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun Adalet Bakanlığı bütçe görüşmelerinde Tekirdağ, Edirne, Çorlu cezaevlerinin de isminin değişmesini önerdi.

Aygun, “Sizlerden istirham ediyoruz, bürokrat arkadaşlardan beklentimiz, ülkemizdeki bu cezaevlerini başka bir kodlamaya mı geçersiniz, başka bir isme mi geçersiniz o yerleşim alanlarından çıkarmamız gerekiyor. Bunu çözelim. Kanun teklifi gerekiyorsa hep beraber kanun teklifiyle bunları ortadan kaldıralım” dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Cezaevlerine isim öneriniz var mı?” diye sordu. Aygun, “Kodlama olabilir. Örnekleri çalışabiliriz” yanıtı verdi.

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Silivri
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