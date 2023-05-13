İktidarın Phaselis'te talan hırsı bitmiyor: "Seçimden önce bitirin talimatı aldılar"

Seçime bir gün kala hukuksuz süren çalışmaların yoğunlaştığı Antalya’da Phaselis Antik Kenti’nde günübirlik tesislerde sona yaklaşıldı. Akdeniz Gerçek’e konuşan Phaselis’e Dokunma Hareketi Üyesi Erol Malçok, inşaatın çok hızlı devam ettiğini belirterek, “Anladığımız kadarıyla seçimden önce bitirin talimatı aldılar” dedi.

1’inci derece doğal sit alanı olan Phaselis Antik Kenti’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ihale ile verdiği inşaat çalışmaları yürütmeyi durdurma kararına rağmen hukuksuz şekilde devam ediyor. Halk Plajı projesi için Alacasu Koyuna inen stabilize yolda iş makinesiyle kazı yapılarak elektrik hattı geçiriliyor.

Süreç devam ederken TURAŞ’ın eski Genel Müdürü Tayhan Şimşek ise büyük bir yolsuzluk iddiasında bulunarak 22-25 milyon TL arasında ihale bedeli olduğunu ancak 48 milyon TL’ye yakın bir ihale bedeli ile verildiğini belirterek istifaya zorlandığını kaydetmişti. Yürütmeyi durdurma kararına ve yolsuzluk iddialarına rağmen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un koyda açılış yapması da ‘Yasadışı açılış’ olarak algılandı. Yürütmeyi durdurma kararına rağmen devam eden kaçak inşatta, gerekli önlemlerde alınmazken saat 17.00’ye kadar olan çalışma kuralına rağmen gece de çalışmaların devam ettiği iddia edildi. 1’inci derece sit alanı olduğu için arkeolog veya müze görevlisinin çalışma esnasında alanda olması gerekirken, olmadığı ve bu konuyla ilgili çevrecilerin tutanak tuttuğu da gelen bilgiler arasında.

GECE BİLE ÇALIŞMA DURMUYOR

Phaselis’e Dokunma Hareketi Üyesi Erol Malçok ise konuyla ilgili olarak, “Alanda ağır iş makinaları ile çalışıyorlar. Projede şezlonglar dahi hesaplanmış. Alacasu’daki çalışmalar bitmek üzereydi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’da alana gelerek yasadışı bir açılış yaptı. Projenin tamamı ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı vardı. Koruma Kurulu’nun izni yok, kurul tarafından verilen bir karara uyulmuyor. Yürütmeyi durdurma çıkmasına rağmen sit alanında nasıl çalışmalar devam edebiliyor. Alacasu’ya 480 metrekarelik bir beton dökülmüştü, onun 210 metrekaresini söktüler. Beton sökmede bile projenin değişmesi gerekiyor. Mehmet Nuri Ersoy’un söylemi sonrası beton söküldü. Gece bile çalışmalar devam ediyor. Saat 17.00’dan sonra çalışma yapılması yasak ama buna rağmen gece inşaat çalışmalarına devam ediliyor. 480 metrekarelik betonun 210 metrekaresi söküldü geri kalan kısmına ise ahşap kaplayarak beton yokmuş görüntüsü verilmeye çalışılıyor” diye konuştu.