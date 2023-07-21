İki gündür sular kesik, Bilecik'e kötü haber!

Bilecik'te Karasu içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle iki gündür sular kesildi. Tepkilere neden olan su kesintisine ilişkin Bilecik'e kötü haber geldi.

Son Güncelleme:
İki gündür sular kesik, Bilecik'e kötü haber!

Bilecik'te iki gün önce yaşanan su kesintisi tepkiye neden olurken, Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği sorumluluğunda yer alan hatta oluşan patlak sebebiyle vatandaşlar, hattın çok eski olduğunu ve yıllardır bakım olmadığını belirterek tepki gösterdi.

Hattın aynı bölgesinde yaşanan üçüncü patlak sonrası Sakarya'dan boru siparişi verildi. Boruların bugün gelmesi halinde çalışmalara başlanacak.

BİLECİK'TE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Bu çalışmaların hafta sonu da devam edeceği öğrenilirken suyun en geç pazartesi günü verileceği öğrenildi.

İki gündür sular kesik, Bilecik'e kötü haber! - Resim : 1

VATANDAŞLAR, BOŞ BİDONLARA SU DOLDURUYOR

Öte yandan Bilecik Belediyesi bazı mahallere Ulupınar köyünden gelen suyla sorunu çözse de yüksek kesimlerde bulunan Beşiktaş, Hürriyet ve Bahçelievler mahallesine iki gündür su verilemiyor. Bilecik Belediyesine bağlı ekipler tankerler yardımıyla mahalleleri gezerek, vatandaşların boş bidonlarına su doldurulmasını sağlıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Bilecik
Son Güncelleme:
Balıkesir'de zam protestosu: 'Krizin faturasını zenginler ödesin' Balıkesir'de zam protestosu: 'Krizin faturasını zenginler ödesin'
5,3 ton kokain ele geçirildi... İtalyan polisi: Geminin nihai varış noktası Türkiye İtalyan polisi: Geminin nihai varış noktası Türkiye
ihmal etmeyin! Yüzdeki istenmeyen kıl ve tüyleri yok etmeyi sağlayan 9 bitkisel yol ihmal etmeyin! Yüzdeki istenmeyen kıl ve tüyleri yok etmeyi sağlayan 9 bitkisel yol
Köpek Dostu 3 Burç... Onlar köpekleri.. Köpekler de onları çok seviyormuş. Köpek Dostu 3 Burç... Onlar köpekleri.. Köpekler de onları çok seviyormuş.
ÇOK OKUNANLAR
48 il için aşırı sıcak uyarısı: O saatlerde sakın dışarı çıkmayın, termometreler patlayacak 48 il için aşırı sıcak uyarısı: O saatlerde sakın dışarı çıkmayın, termometreler patlayacak
Ağustos ayının en şanslı 3 burcu: İşler onlar için yolunda gidecek! Ağustos ayının en şanslı 3 burcu: İşler onlar için yolunda gidecek!
CZN Burak'ın 'dolandırıcı' olduğunu söylediği babası sessizliğini bozdu: 'Annesinin genlerini almış' CZN Burak'ın 'dolandırıcı' olduğunu söylediği babası sessizliğini bozdu: 'Annesinin genlerini almış'
Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde detaylar belli oldu: Alıcı mı, satıcı mı ödeyecek? Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde detaylar belli oldu
İslam Memiş'ten faiz kararı sonrası uyarı: 'Mehmet Şimşek'in söylediğinin tam tersini düşünüyorum' İslam Memiş'ten faiz kararı sonrası uyarı: 'Mehmet Şimşek'in söylediğinin tam tersini düşünüyorum'