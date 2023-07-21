İki gündür sular kesik, Bilecik'e kötü haber!

Bilecik'te iki gün önce yaşanan su kesintisi tepkiye neden olurken, Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği sorumluluğunda yer alan hatta oluşan patlak sebebiyle vatandaşlar, hattın çok eski olduğunu ve yıllardır bakım olmadığını belirterek tepki gösterdi.

Hattın aynı bölgesinde yaşanan üçüncü patlak sonrası Sakarya'dan boru siparişi verildi. Boruların bugün gelmesi halinde çalışmalara başlanacak.

BİLECİK'TE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Bu çalışmaların hafta sonu da devam edeceği öğrenilirken suyun en geç pazartesi günü verileceği öğrenildi.

VATANDAŞLAR, BOŞ BİDONLARA SU DOLDURUYOR

Öte yandan Bilecik Belediyesi bazı mahallere Ulupınar köyünden gelen suyla sorunu çözse de yüksek kesimlerde bulunan Beşiktaş, Hürriyet ve Bahçelievler mahallesine iki gündür su verilemiyor. Bilecik Belediyesine bağlı ekipler tankerler yardımıyla mahalleleri gezerek, vatandaşların boş bidonlarına su doldurulmasını sağlıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem