Balıkesir'de zam protestosu: 'Krizin faturasını zenginler ödesin'

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde dün yapılan basın açıklamasıyla ardı ardına gelen zamlar protesto edildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen Ayvalıklılar "Bu zamlarla yaşanmaz. Krizin faturasını ödemeyeceğiz" yazılı pankart açtı. Eyleme TKP, EMEP ve SOL Parti, TİP, PSAD, Ayvalık Tabiat Platformu da katıldı.

Yapılan açıklamada "Acı ilacı içmeyeceğiz, krizin bedelini biz ödemeyeceğiz. Bu düzenin krizidir. Bunu reddediyoruz. Krizin faturasını zenginler ödesin" denildi.

Ayvalık halkı adına yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Seçimler biter bitmez zamlar yağmaya başladı.

Sarayın İngiltere emperyalizminden transferi Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek 'rasyonel politikaları' uyguluyormuş yani 'akılcı' politikalar.

Büyük holdingler, bankalar, emperyalist çeteler kar rekorları kırarken, vergi istisnaları ve aflarından yararlanırlarken işçiler, çiftçiler, esnaflar, emekliler açlığa mahkum edilmektedir.

Akıllı dedikleri, rasyonel dedikleri kapitalistlerin yani para babalarınn daha da zengileşmesinden emekçi halkın ise açlığa mahkum edilmesinden başka birşey değil.

2 ay içersinde yani seçimden bu yana akaryakıt fiyatları %70 oranında zamlandı.

Buna dayalı üretim yapan nakliyeciler, taksi ve dolmuş esnafı, çiftçiler, balıkçılar yani tüm toplumsal kesimler iğneden ipliğe zam yağmuru altında eziliyor.

Kamu çalışanlarına ve asgari ücrete yapılan zamlar 1 hafta içinde eriyip gitti bile. Emekli maaşlarına zam yapmayı bile düşünmezlerken, resmen bu insanlarımızı yok saymış oldular.

Ülkenin yarısı yani 38 milyon 565 bin kişi bankalara borçluyken bankalara borçlarını ödeyemediği için kara listeye alınan vatandaşların sayısı 3 milyon 840 bin kişiyi geçmiş durumda.

Marketlerde gıda fiyatları el yakarken çiftçiler ürünlerini sokaklara döküyorlar.

Milyonlarca evde buzdolapları bomboş durumda. Emekçi halk maaşının yarısını ev kirasına vermek zorunda bırakıldı.

Yerlilik ve millilik söylemini, yoksul dostu edebiyatını dilinden düşürmeyen AKP iktidarı, halkın en temel ihtiyaç maddelerine vergiler yağdırırken yerli ve yabancı tüm sermaye kesimlerine milyonlarca dolarlık teşvik sağlamakta, tüm kamusal kaynakları sermayeye peşkeş çekmektedir.

Geçtiğimiz Mayıs ayında düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinden biliyoruz ki sadece bir ayda kamu bütçesi ve kaynaklarından patronlara aktarılan miktar tamı tamına 84 milyar TL .

AKP iktidarı, patron dostu; halk düşmanı bir iktidardır. Yıllardır uyguladıkları özelleştirmeci, sermaye yanlısı kemer sıkma politikaları ile yaşadığımız ekonomik krizin kaynağı haline gelmişlerdir.

Evet krizi aşmak lazım. Ama sermayenin, sarayın ve emperyalist çetelerin 'rasyonel' politikalarıyla değil.

Halkçı, emekten yana, planlı ve devletçi bir ekonomi çözümdür.

İnsanca bir yaşam istiyoruz.

Bize bu yaşamı dayatanlara meydan okuyoruz.

Acı ilacı içmeyeceğiz, krizin bedelini biz ödemeyeceğiz.

Bu düzenin krizidir.

Bunu reddediyoruz.

Krizin Faturasını Zenginler Ödesin."