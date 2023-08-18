İki gün önce görüşmüşlerdi, iyi haber geldi: İmamoğlu'ndan Mehmet Şimşek'e teşekkür

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e dış kredilere onay verdiği için teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

İstanbul'un ulaşım yatırımları için ihtiyaç duyduğumuz dış kredilere hazine onayı veren Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'e teşekkürler.

M7 Mahmutbey-Esenyurt Metrosu'nun yapımı

M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu / 300 Metro Aracı

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu / 100 Metro Aracı

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvayı / 34 Tramvay Aracı

İKİ GÜN ÖNCE ZİYARET ETMİŞTİ

İmamoğlu, Ankara'da Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdülkadir Uraloğlu'nu iki önce ziyaret etmiş ve ev sahipliği için teşekkür etmişti.