Adana'da aile içi kavga: Ölü ve yaralılar var!

Adana'da aile içinde başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.

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Adana'da aile içi kavga: Ölü ve yaralılar var!

Adana Belediye Evleri Mahallesi'nde bir evden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, 4 kişiyi silahla yaralanmış halde buldu. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar O.A. (42), P.A. (63), Z.A. (21) ve Mustafa A. (21), hastaneye kaldırıldı.

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar O.A. (42), P.A. (63), Z.A. (21) ve Mustafa A. (21), hastaneye kaldırıldı. Mustafa A. Çukurova Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

AİLE İÇİ TARTIŞMA OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Olayın aile içi tartışma sonucu yaşandığı öne sürüldü. Polis, olayla ilgili incelemeyi sürdürüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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