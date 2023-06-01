İhale verildi: Devletin şirketi SADAT'a emanet!

Kamuya ait Türkiye Petrolleri’nin güvenliği, SADAT’ın kurucularının şirketine emanet edildi.

İhale verildi: Devletin şirketi SADAT'a emanet!

SADAT’ın kurucuları arasında yer alan Mehmet Naci Efe ile Mehmet Tek, kamuya ait olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) ait tesislerin güvenlik ihalesini aldı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, 14 Nisan’da “Özel güvenlik hizmeti alımı” adı altında bir ihale düzenledi. Yalnızca davet edilen şirketlerin teklif verebildiği pazarlık usulüyle düzenlenen ihaleye 2 firma davet edildi. İhaleyi 421 bin 95 TL’lik teklifte bulunan Ekol Grup Koruma Güvenlik isimli şirket kazandı.

İleri Haber'den Ersan Kınık'ın haberine göre, ihale kapsamında 1 Temmuz 2023 – 30 Haziran 2024 tarihleri arasında, TPAO’ya ait Güllük Eğitim ve Dinlenme Tesisleri 1 yıl süreyle korunacak.

11 YILDA 637 MİLYON TL’Yİ BULAN 111 AYRI İHALE ALDILAR

Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, TPAO’nun güvenlik ihalesini alan Ekol Grup Koruma Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. ‘nin sahipleri, muhalefet partileri tarafından sıklıkla paramiliter bir örgütlenme olduğu iddialarıyla gündeme gelen SADAT’ın kurucuları olan Mustafa Tek ile Mehmet Naci Efe.

Tek ile Efe’nin sahibi olduğu şirketler, 2012 yılından günümüze kamu kurumlarından toplamda 111 ayrı ihale alırken, bu ihalelerin toplam bedeli ise tam olarak 637 milyon 567 bin TL olarak karşımıza çıkıyor.

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