İhale düzenlenmeden çalışma başlatıldı: Depremin ardından rant kapısı aralandı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada deprem bölgesinde mart ayı itibarıyla konut yapımına başlanacağını duyurdu. Erdoğan, "Amacımız bir yıl içinde deprem bölgesinin tamamında konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlamak" diye konuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarının ardından, “Deprem bölgesinde rant kapısı mı aralanıyor?” sorusu gündeme geldi. Uzmanlar, yeni konutların plan ve inşa sürecinde şeffaf olunması gerektiğini belirtti. Planlamaların uzun vadeli ve katılımcı olması gerektiğini kaydeden uzmanlar, “Planlamalar rantın bir parçası olmasın” uyarısında bulundu.

YENİ KONUTLAR KARADAĞ BÖLGESİNDE

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, tartışmalar devam ederken yeni konutlar için Adıyaman’da depremzedelere inşa edilmesi planlanan yeni konutlara yönelik sondaj çalışmaları için harekete geçildi. Karadağ bölgesinde başlayan sondaj çalışmaları için İstanbul merkezli ZMA Mühendislik isimli şirketin görevlendirildiği öğrenildi. Çalışmalara yönelik herhangi bir ihale düzenlenmezken BirGün’ün ulaştığı yetkililer, “Çalışmalar bir an önce yapılacak. Fiyatlandırma ve benzeri konular daha sonra halledilecek” dedi.

Çalışmalar yönelik değerlendirmelerde bulunan TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Adıyaman Temsilcisi Osman Özdemir, “Biz, çalışmaların titizlikle yürütülmesi konusunda yetkilileri uyardık. Şu anda 10 makine ile sondaj çalışmasına başlandığını belirttiler. İhale düzenlenmediği için geçmiş ihalelerdeki şartnameler baz alınacak” diye konuştu. Özdemir, 2011 yılından önce bütün mühendislik çalışmaların odanın onayından geçtiğinin altını çizerek, şunları söyledi:

“Çalışmalarda Jeoloji Mühendisleri Odası’nın belirlediği uygulama esaslarına riayet edilirse bir sorun olmayacaktır. 2011 yılından sonra yapılan değişiklik ile odanın yetkisinin elinden alınması, inşaat işlerini suistimale açık hale getirdi. İşini düzgün yapmayan, kalitesiz hizmet veren birçok insan raporlarını odaya onaylatmadan idarelere sundu. Denetimin olmadığı yerde sorunlar yaşanması kaçınılmaz. Karadağ’da başlayan çalışmaları titizlikle takip edeceğiz.”

"ARTÇILAR BİTMEDEN BİNA YAPMAYIN"

Adıyaman’da yeni konutlar için başlayan çalışmaların kısa süre içinde afetten etkilenen diğer kentlerde de başlatılacağı öğrenilirken uzmanlar, “Artçılar bitmeden bina yapmayın” uyarısında bulundu. Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür’ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

“Deprem bölgesindeki faaliyetlerle ilgili bir uyarım daha olacak. Eğer prekast betonarme kullanmıyorsunuz bir süre o bölgede inşaatlarda beton dökmeyiniz zira çok sık küçüklü büyüklü artçı depremler oluyor. Bu depremler dökülen betonlarda küçük çatlak, kırık ve zafiyet oluşturur.”

FAY YASASI KABUL EDİLMELİ

Depremlerin ardından başlatılan konut çalışmaları öte yandan, TBMM’ye sunulan, “Fay Yasası Teklifini” de akıllara getirdi. Kentlerin fay haritalarının ortaya çıkarılması ve buralara konut yapımının yasaklanmasını öngören kanun teklifi, Meclis’ten geçirilemedi. Uzmanlar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun farklı tarihlerde üç kez yaptığı, “Yasayı çıkarıyoruz” açıklamasına karşın TBMM’nin tozlu raflarına kaldırılan kanun teklifinin bir an önce yasalaşması gerektiğini belirtti.