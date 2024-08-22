Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 22,5 Kilogram Kubar Esrar Yakalandı

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

Yapılan titiz araştırmalar sonucu, Iğdır İl Merkez bölgesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen bir şüphelinin iş yeri adresine baskın düzenlendi. Gerçekleştirilen arama faaliyetinde, 22,5 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda, olayla ilgili şüpheli S.G. gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA