Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 22,5 Kilogram Kubar Esrar Yakalandı

Iğdır’da İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 22,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 22,5 Kilogram Kubar Esrar Yakalandı

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

Yapılan titiz araştırmalar sonucu, Iğdır İl Merkez bölgesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen bir şüphelinin iş yeri adresine baskın düzenlendi. Gerçekleştirilen arama faaliyetinde, 22,5 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda, olayla ilgili şüpheli S.G. gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

TikTok Videosu Çeken Genç Kızı Akrabaları Dövdü TikTok Videosu Çeken Genç Kızı Akrabaları Dövdü!
Resimde Gizlenen Köpeği 5 Saniyede Bulan, Einstein’a Kafa Tutuyor Resimde Gizlenen Köpeği 5 Saniyede Bulan, Einstein’a Kafa Tutuyor
Manisa'daki Erkek Şiddetinde Çuvaldız AKP'ye Batırıldı: Bu İktidar Kadına Yönelik Şiddeti Seyrediyor Manisa'daki Erkek Şiddetinde Çuvaldız AKP'ye Batırıldı
Yarından İtibaren Geçerli Olacak! Başvuranlar Yüzde 30 İndirimli Alıyor Yarından İtibaren Geçerli Olacak! Başvuranlar Yüzde 30 İndirimli Alıyor
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın En Sağlıklı 3 Peyniri Seçildi: Kalp ve Bağırsakların Çalışmasını İyileştiriyor Dünyanın En Sağlıklı 3 Peyniri Seçildi: Kalp ve Bağırsakların Çalışmasını İyileştiriyor
Köfteci Yusuf'tan Aldığı Yemeğin İçinden Çıktı Köfteci Yusuf'tan Aldığı Yemeğin İçinden Çıktı
'Türkiye'de Maymun Çiçeği Karantinası' İddiasına İlk Açıklama 'Türkiye'de Maymun Çiçeği Karantinası' İddiasına İlk Açıklama
Okan Buruk Affetmedi! Kerem Aktürkoğlu'nun Bütün Yetkilerini Aldı Okan Buruk Affetmedi! Kerem Aktürkoğlu'nun Bütün Yetkilerini Aldı
Meteoroloji 18 İl İçin Alarm Verdi! Gök Gürültülü Sağanak Geliyor Meteoroloji 18 İl İçin Alarm Verdi!