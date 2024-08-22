TikTok Videosu Çeken Genç Kızı Akrabaları Dövdü

TikTok'ta yayın yapan genç kız, rahatsız olan akrabaları tarafından sokak ortasında dövüldü. Dehşet anları anbean kameralara yansıdı.

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Olay, dün akşam 23.30 sıralarında Sultanagazi, Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sosyal medya platformu TikTok'ta yayın yapan Sevda K., akrabaları tarafından yayın yapmaması yönünde uyarıldı.

Yayınlarına devam eden Sevda K. ile sokakta karşılaşan akrabaları tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Sevda K.'yı saçından tutarak yere yatıran akrabaları bir süre darbetti. Saldırıya uğrayan kadın bir süre sonra akrabalarının elinden kaçarak olay yerinden ayrıldı.

O anlar çevredekilerin cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Kaynak: DHA

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