Manisa'daki Erkek Şiddetinde Çuvaldız AKP'ye Batırıldı: Bu İktidar Kadına Yönelik Şiddeti Seyrediyor

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Manisa'da çok sayıda kişinin gözleri önünde şiddete uğrayan Sudenaz için açıklama yaptı. Kadına yönelik saldırıların önlenebilmesi için 6284 sayılı yasanın uygulanmasını isteyen platformun açıklamasında, "AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Bu şiddeti engelleme imkanı varken seyredenlerin durumu da vahimdir' demiş. Evet, tıpkı AKP’nin durumu gibi. Çünkü bu iktidar da kadına yönelik şiddeti engelleme imkanı varken yıllarca seyretti, seyretmeye devam ediyor. Dahası, aile odaklı politikalar ileri sürdükçe kadına yönelik şiddeti perçinliyor. Failler tam da bu politikalardan cesaret alıyor" ifadelerine yer verdi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu "6284’ü Uygula" başlıklı bir açıklama yaptı. "Manisa’da 19 yaşındaki Sudenaz sokak ortasında şiddete uğradı. 3 yaşındaki çocuğu da yanındaydı. Sudenaz, 14 yaşından beri şiddete uğradığını ve defalarca şikayetçi olduğunu anlatıyor. O şikayetleri dikkate almayanlar, işte yaşananların da sorumlusudur" diye başlayan açıklama şöyle devam etti:

'İKTİDAR AİLE ODAKLI POLİTİKALAR İLERİ SÜRDÜKÇE KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ PERÇİNLİYOR'

"AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Bu şiddeti engelleme imkanı varken seyredenlerin durumu da vahimdir.' demiş. Evet, tıpkı AKP’nin durumu gibi. Çünkü bu iktidar da kadına yönelik şiddeti engelleme imkanı varken yıllarca seyretti, seyretmeye devam ediyor. Dahası, aile odaklı politikalar ileri sürdükçe kadına yönelik şiddeti perçinliyor. Failler tam da bu politikalardan cesaret alıyor.

'14 YAŞINDA KIZ ÇOCUĞU OKULA GİTTİ Mİ DİYE SORMAMIŞ BAKANLIK'

Yetkililer görevini yapsaydı düne kadar Sudenaz’ın sesi defalarca duyulurdu. Sudenaz, çocuk yaşta hamile kalmış, istismara uğramış. 14 yaşında kız çocuğu okula gitti mi diye sormamış bakanlık. Şiddeti İzleme ve Önleme Merkezleri (ŞÖNİM) bir kadın şiddete uğradığında akıbetini takip etmekle yükümlüdür, bunun için kurulmuştur. ŞÖNİM görevini yapmadığı için Sudenaz bir kez daha şiddete uğradı.

'AİLEYİ GÜÇLENDİRECEĞİZ DİYENLER, KADINLARIN YAŞADIKLARINI GÖRMEZDEN GELİYOR'

Fail, her zaman olduğu gibi, en yakında. Sudenaz, ayrıldığı erkek tarafından şiddete uğradı. Üstelik hamileyken, yanında bir de çocuğu varken. Bu, aile odaklı politikaların sonucudur. Aileyi güçlendireceğiz diyenler, o aileler içerisinde kadınların ve çocukların yaşadıklarını görmezden geliyor. Kadına yönelik şiddeti durdurmak için aileyi güçlendirmek bir çözüm olamaz. Çözüm, her haneye aile danışmanı atamak da olamaz. Kadına yönelik şiddeti durdurmak için çözüm yalnızca, 6284’ün etkin uygulanmasıdır.

'NİCELERİ HER GÜN ŞİDDETE UĞRUYOR, ÖLDÜRÜLÜYOR'

Şiddeti önlemek isteyenler 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’u uygulatma mücadelesi verenlerdir. İzleyenlerse kadınların hayatta kalma mücadelesine sırtını dönenlerdir. Hiçbir siyasetçi, yetkili sorumluluğu üzerinden atıp halka yüklemeye çalışmasın. Fail Yılmaz Akman tutuklandı. Sudenaz ise cezaevinden çıkmasından korktuğunu söylüyor. Görevini yapmayan tüm yetkililerin peşindeyiz. Bu zamana kadar her kimin ihmali varsa, şiddet faili kadar sorumlular da. Olay esnasında bir video çekildi ve hepimiz Sudenaz’ı böyle tanıdık. Niceleri her gün şiddete uğruyor, öldürülüyor. Bu gidişatı biz değiştireceğiz. 6284’ü uygulatacağız ve kadın cinayetlerini durduracağız."

Kaynak: ANKA