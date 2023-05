Iğdır'da lokantalar yemek fiyatlarına zam yaptı, yurttaşlar isyan etti

Iğdır'da lokantalar yemek fiyatlarına zam yaptı.

Bir vatandaş, "Bir döner 100 bin lira yenilmez ki, pahalı baya pahalı. Bunların suçu değil ette pahalı baya pahalı görüyorsunuz" dedi. Bir başka vatandaş, "Halkın döneri altın döner oldu. Fiyatları gidin Tayyip'e sorun, kasaplara sorun. Kasapta etin kilosu 300- 350 TL" dedi.

Lokanta çalışanı ise, "Bozbaş şu anda 120 lira, yakında 150 lira olacak çünkü ete zam geliyor. Maliyetler çok yüksek. Bu iş gittiği yere kadar gidecektir yapacak bir şey yok. Olan vatandaşa oluyor” diye konuştu.

"HAYAT PAHALILIĞI YÜZÜNDEN ZAM YAPIYORUZ"

Lokanta sahibi Mustafa Dedei ise şunları söyledi:

"Artan maliyetler zam yapmamıza neden oldu. Sizin de bildiğiniz gibi artan hayat pahalılığı yüzünden bizde yemeklerimize zam yapmak zorunda kaldık. Eskiden bazı şeyler ucuzdu. Bazı ürünler ucuzdu şimdi ucuz ürün yok. Yine her şey zamlı. Bizde buna istinaden ete, elektriğe, sebzeye doğal gaza gelen zamlar maliyetleri artırınca bizler de yemeklere zam yapmak zorunda kaldık. Dönerdi, bozbaştı, sebzeli etli sulu yemeklerde ister istemez fiyatlar arttı. Bir döner 70 liraydı şimdi 100 lira, bozbaş 80 liraydı 120 oldu. Böyle böyle arttı. Bu fiyatlar da böyle kalmayacak seçimden sonra yeni bir zam furyası daha gelecekmiş diyor uzmanlar. Biz de bakalım ne yapacağız ne edeceğiz. Zor şartlar altında dayanmaya çalışıyoruz. Vatandaşlar da her zamanki gibi serzenişte. Ne yapsın onlar da gelir yok gider çok ister istemez vatandaşlar da şikâyet etmek zorunda yani vatandaşın her zaman cebinden çıkıyor. Satışlar yüze 50'ye kadar düştü. İyi bir ekonomik stratejisi belirlenip ekonominin iyi olması lazım vatandaşın ekonomisi iyi olması lazım olmasa bu tür sıkıntılar devam edecektir."