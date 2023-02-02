İETT otobüsü durağa girdi: Bir kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da Bahçelievler'de İETT otobüsünün yolcu durağına girdiği ve yaralıların olduğu bildirildi.
İstanbul Bahçelievler'de D-100 üzerinde İETT otobüsü durağa daldı.
YARALILAR VAR
Durakta bekleyen yolculardan bazıları yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazaya ilişkin İETT'den yapılan yazılı açıklamada "Bahçelievler'de bir Özel Halk Otobüsü kontrolden çıkarak durak alanına girmiştir. İlk belirlemelere göre ne yazık ki bir vatandaşımız vefat etmiş, dört vatandaşımız yaralanmıştır. Olayla ilgili teknik ve idari incelemeler sürmekte olup Genel Müdürümüz de alana intikal etmektedir. Otobüs içi kamera görüntülerinin temini ve olay mahalinde yapılacak detaylı tespitler üzerinden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Derin bir üzüntü ile kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." denildi.
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