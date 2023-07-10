İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 'kuvvetli yağış' uyarısı: Saat verdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, selin vurduğu Bartın'da yaptığı açıklamada, "Giresun Trabzon, Rize ve Artvinli hemşerilerimize seslenmek istiyorum bu gece saat 24.00’e kadar kuvvetli yağış, metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış alacağı tahmin ediliyor" dedi.

Son Güncelleme:
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 'kuvvetli yağış' uyarısı: Saat verdi

Sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Birçok ilde etkili olan sel; derelerin taşmasına, heyelanlar nedeniyle yolların tıkanmasına, birçok kişinin mahsur kalmasına neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre şiddetli yağışlar bugün de devam edecek. 

Selin vurduğu illerden Bartın'da incelemelerde bulunarak esnafı ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "137'ye yakın vatandaşımızı Bartın ilinde kurtardık. bir can kaybımız yok, yaralanan bir vatandaşımız yok" bilgisini paylaştı. 

Esnafları ziyaret ettiklerini belirten Yerlikaya, "dile kolay son 3 yıldan beri buna benzer aşırı yağışlardan kaynaklı sel oluyor. Ama bizim onlara yapmış olduğumuz şu devlet her zaman yanlarında. Sayın cumhurbaşkanımız an be an burayı takip ediyor" diye konuştu. Sözlerinin devamında, "Sadece ülkemizde değil tüm dünyada  bilinen bir gerçek var; iklim değişikliği. hükümetimiz çevre ve şehircilik bakanlığımızın ismini bile değiştirdi. Şunu söylemek istiyorum aziz vatandaşlarımıza bu iklim değişikliği bizim  elimizde olan bir şey değil. iklim değişikliğine olumsuz tesir eden davranışlarımızı hep beraber bilimin ışığında gözden geçiyoruz ama gerçekten meteoroloji Genel Müdürlüğü AFAD'la birlikte son derece bilimsel çalışıyor ve zamanında uyarılar yapıyor. Bu uyarılar kuvvetle tutuyor. Vatandaşlarımından şunu istirham ediyorum, turuncu ve sarı kodun ne anlama geldiğini artık biliyoruz. Yola çıkacak olanlar yol güzergahıyla ilgili riskleri değerlendirmeleri, ev ve iş yerleriyle ilgili geçmiş tecrübeler ışığında, esnafımız sanayicimiz ve hane sahiplerimiz onlar da bu uyarılar ışığında lütfen tedbirler olsun" sözlerini kaydetti.

Yerlikaya, "Batı Karadeniz'de yani içinde bulunduğumuz şehirde  artık kuvvetli yağış etkisini kaybetti. Meteoroloji saat 10 itibariyle bize bu uyarıyı verdi. Orta Karadeniz'de de öğleden sonra saat 15.00'ten itibaren etkisin yitiriyor ama buradan  Trabzon, Giresun ve Artvin'li hemşerilerimize seslenmek istiyorum bu gece saat 24.00’e kadar kuvvetli yağış, metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış alacağı tahmin ediliyor. Sistem Doğu Karadeniz'e doğru gidiyor. Biz valilerimizi, yetkililerimizi uyardık, hazırlıklarımızı yaptık ama her vatandaşımız kendi tedbirlerini kendisi almalı" diyerek uyardı.

Etiketler
Meteoroloji Ali Yerlikaya
Son Güncelleme:
Yumurta haşlarken lezzetini katlayacak öneri - Birçok aşçının tekniğiymiş Yumurta haşlarken lezzetini katlayacak öneri - Birçok aşçının tekniğiymiş
Polisin kapıyı çilingire açtırmasıyla ortaya çıktı: Oğul kalp krizinden, yatalak annesi açlıktan öldü Oğul kalp krizinden, yatalak annesi açlıktan öldü
Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli BM'de konuşacak Avcılar Belediye Başkanı Hançerli BM'de konuşacak
Toz haline getirip bir tutamını saksı dibine ekleyiniz; Çiçeği hemen coşturup canlandırıyor Toz haline getirip bir tutamını saksı dibine ekleyiniz; Çiçeği hemen coşturup canlandırıyor
ÇOK OKUNANLAR
iPhone fiyatlarına yeni zam! İşte yeni fiyatlar... iPhone fiyatlarına yeni zam!
25 ay sonra ilk kez oluyor: Kredi faiz oranları yükselirken bankalardan dikkat çeken karar 25 ay sonra ilk: Kredi faizleri yükselirken bankalardan dikkat çeken karar
İktidara yakın şirketin yerel seçim anketi: İstanbul'da AKP ve CHP başa baş Yerel seçim anketi: İstanbul'da AKP ve CHP başa baş
İslam Memiş altın almak isteyenlere rakam verdi: Bu kırılmalar çok önemli İslam Memiş altın almak isteyenlere rakam verdi
İmamoğlu için hazırlanan raporun detayları ortaya çıktı: CHP tabanı 'değişim' çağrıları için ne diyor? İmamoğlu için hazırlanan raporun detayları ortaya çıktı