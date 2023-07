İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 'kuvvetli yağış' uyarısı: Saat verdi

Sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Birçok ilde etkili olan sel; derelerin taşmasına, heyelanlar nedeniyle yolların tıkanmasına, birçok kişinin mahsur kalmasına neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre şiddetli yağışlar bugün de devam edecek.

Selin vurduğu illerden Bartın'da incelemelerde bulunarak esnafı ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "137'ye yakın vatandaşımızı Bartın ilinde kurtardık. bir can kaybımız yok, yaralanan bir vatandaşımız yok" bilgisini paylaştı.

Esnafları ziyaret ettiklerini belirten Yerlikaya, "dile kolay son 3 yıldan beri buna benzer aşırı yağışlardan kaynaklı sel oluyor. Ama bizim onlara yapmış olduğumuz şu devlet her zaman yanlarında. Sayın cumhurbaşkanımız an be an burayı takip ediyor" diye konuştu. Sözlerinin devamında, "Sadece ülkemizde değil tüm dünyada bilinen bir gerçek var; iklim değişikliği. hükümetimiz çevre ve şehircilik bakanlığımızın ismini bile değiştirdi. Şunu söylemek istiyorum aziz vatandaşlarımıza bu iklim değişikliği bizim elimizde olan bir şey değil. iklim değişikliğine olumsuz tesir eden davranışlarımızı hep beraber bilimin ışığında gözden geçiyoruz ama gerçekten meteoroloji Genel Müdürlüğü AFAD'la birlikte son derece bilimsel çalışıyor ve zamanında uyarılar yapıyor. Bu uyarılar kuvvetle tutuyor. Vatandaşlarımından şunu istirham ediyorum, turuncu ve sarı kodun ne anlama geldiğini artık biliyoruz. Yola çıkacak olanlar yol güzergahıyla ilgili riskleri değerlendirmeleri, ev ve iş yerleriyle ilgili geçmiş tecrübeler ışığında, esnafımız sanayicimiz ve hane sahiplerimiz onlar da bu uyarılar ışığında lütfen tedbirler olsun" sözlerini kaydetti.

Yerlikaya, "Batı Karadeniz'de yani içinde bulunduğumuz şehirde artık kuvvetli yağış etkisini kaybetti. Meteoroloji saat 10 itibariyle bize bu uyarıyı verdi. Orta Karadeniz'de de öğleden sonra saat 15.00'ten itibaren etkisin yitiriyor ama buradan Trabzon, Giresun ve Artvin'li hemşerilerimize seslenmek istiyorum bu gece saat 24.00’e kadar kuvvetli yağış, metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış alacağı tahmin ediliyor. Sistem Doğu Karadeniz'e doğru gidiyor. Biz valilerimizi, yetkililerimizi uyardık, hazırlıklarımızı yaptık ama her vatandaşımız kendi tedbirlerini kendisi almalı" diyerek uyardı.