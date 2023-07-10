Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli BM'de konuşacak

İstanbul’un Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal Konsey toplantısında konuşacak.

BM’nin toplantısına katılmak üzere New York’a giden Hançerli, BM Ekonomik ve Sosyal Konsey bünyesinde yapılacak olan toplantılarda "Tabandan Kalkınma ve Yerel Yönetimlerin Rolü" üzerine düzenlenen bir panelde konuşacak.

Avcılar Belediyesi’nden yapılan basın duyurusunda toplantıların 10-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacağı bildirilirken, şu ifadeler kaydedildi:

“Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, bu yıl Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) Başkanı tarafından bu üst düzey politika forumuna davet edilmiş olup, bu kritik öneme sahip foruma üst üste iki defa katılan ilk belediye başkanı olacaktır. Bu davet, Avcılar Belediyesi'nin gerçekleştirdiği başarılı kentsel dönüşüm uygulamalarının dünya genelinde de yankı bulması ve Eylül ayında gerçekleştirilecek olan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Zirvesi'nin (SDG Summit) gündemini belirleyecek olan HLPF'de yerel yönetimlere destek sağlanması konusunda dünya liderleri ile görüşme fırsatları sunacaktır.”

Hançerli’nin "Tabandan Dönüşüm ve Yerel Yönetim Düzeyinde Politika Uygulamaları" başlıklı panelde yapacağı konuşma, 11 Temmuz 2023 Salı günü saat Türkiye saati ile 22:00-23:15 saatleri arasında New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'de gerçekleştirilecek ve Birleşmiş Milletlerin https://media.un.org/en/webtv kanalından takip edilebilecek.

Kaynak: Gerçek Gündem