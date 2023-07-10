Çalıştığı iş yerinde silahla vuruldu!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir vatandaş çalıştığı iş yerinde silahlı saldırıya uğradı. Bacağından tabancayla vurulan vatandaş, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Çalıştığı iş yerinde silahla vuruldu!

Olay, İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T. (63) çalıştığı iş yerinin giriş kapısında henüz bilinmeyen bir sebeple, bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Tabancadan çıkan merminin bacağına gelmesi neticesinde A.T. yaralandı. Silahlı yaralama eylemini gerçekleştiren şahıs ise kaçarak uzaklaştı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı A.T., sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olayın yaşandığı noktada incelemelerde bulunan polis ekipleri bir yandan da kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

En zeki 3 burç! Onların tüm serveti akılları. Bir sözleri bile herkesi peşlerinden koşturuyor En zeki 3 burç! Onların tüm serveti akılları. Bir sözleri bile herkesi peşlerinden koşturuyor
MSB açıkladı: 2 asker şehit oldu MSB açıkladı: 2 asker şehit oldu
TEM Otoyolu'nda heyelan meydana geldi: Ankara-İstanbul yolu kapatıldı TEM Otoyolu'nda heyelan meydana geldi: Ankara-İstanbul yolu kapatıldı
Haşlayıp suyunu çiçeklerin dibine dökünüz: Çiçeklerin coşmasını sağlıyor ve kurumasını önlüyor Haşlayıp suyunu çiçeklerin dibine dökünüz: Çiçeklerin coşmasını sağlıyor ve kurumasını önlüyor
ÇOK OKUNANLAR
iPhone fiyatlarına yeni zam! İşte yeni fiyatlar... iPhone fiyatlarına yeni zam!
İmamoğlu için hazırlanan raporun detayları ortaya çıktı: CHP tabanı 'değişim' çağrıları için ne diyor? İmamoğlu için hazırlanan raporun detayları ortaya çıktı
Zamların ardından son gün telefon kaydı yapanlara kötü haber: "Servis yok" uyarısı Zamların ardından son gün telefon kaydı yapanlara kötü haber
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Bahçeli'nin projesine karşı çıktı: Serhat şehri kaybedebiliriz Lütfü Savaş, Bahçeli'nin projesine karşı çıktı: Serhat şehri kaybedebiliriz
Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt: Kılıçdaroğlu bırakmalı, Eskişehir'de bile kaybedebiliriz Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt: Eskişehir'de bile kaybedebiliriz