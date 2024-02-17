14 ilde operasyon: 142 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma bölgesinde uyuşturucu imalatçıları ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 14 ilde düzenlenen "Narkoçelik-1" operasyonlarında 142 zanlının yakalandığını bildirdi.

14 ilde operasyon: 142 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, jandarma bölgesinde uyuşturucu imalatçıları ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik Narkoçelik-1 operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlar kapsamında, 1 ton 68 kilogram uyuşturucu madde ile 51 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildiğini ifade eden Yerlikaya, 142 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığı bilgisini verdi.

Yerlikaya, Narkoçelik-1 operasyonlarının, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca İstanbul, Diyarbakır, Kırşehir, Aydın, Antalya, Afyonkarahisar, Batman, Van, Hatay, Kahramanmaraş, Elazığ, Sakarya, Giresun ve Ankara'da düzenlendiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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