İçişleri Bakanı açıkladı: 'Bombalı terör eylemi hazırlığındaki 5 terörist yakalandı'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bombalı terör eylemi hazırlığındaki 5 terörist yakalandı" açıklamasında bulundu.

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İçişleri Bakanı açıkladı: 'Bombalı terör eylemi hazırlığındaki 5 terörist yakalandı'

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bombalı terör eylemi hazırlığındaki 5 teröristin yakalandığını ifade etti.

Yerlikaya, "Diyarbakır'da ikamet eden ve BTÖ adına KURYELİK yaptıkları tespit edilen R.D., D.D., O.D., F.D. ve R.D. isimli teröristlerin ikametlerinde yapılan aramalarda; PETN patlayıcı madde, A4 patlayıcı, roketatar başlığı ile avometre, saatli anahtar sistemi, patlayıcı devre sistemi, zaman ayarlı patlayıcı ve silah bulundu. Operasyonları gerçekleştiren EGM İstihbarat Başkanlığımız, Diyarbakır ve Mardin İl Emniyet Müdürlüklerimiz, Havacılık Daire Başkanlığımız, Diyarbakır Özel Harekat, TEM ve Bomba İmha Şube Müdürlüklerimizdeki kahramanlarımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Ali Yerlikaya
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