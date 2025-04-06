İBB'ye Yönelik 'Yolsuzluk' Soruşturmasında Flaş Gelişme: KKTC'de Yakalanan Kaan Ketenci Tutuklandı

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gözaltına alınan reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci tutuklandı.

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İBB'ye Yönelik 'Yolsuzluk' Soruşturmasında Flaş Gelişme: KKTC'de Yakalanan Kaan Ketenci Tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve firari konumda olan reklam şirketi sahibi şüpheli Kaan Ketenci'nin KKTC'de olduğunu tespit etmişti.

Ketenci, KKTC'de bulunan KOM Başkanlığı irtibat görevlisi ve Kıbrıs Polis Teşkilatının ortak çalışmalarıyla yakalanarak İstanbul'a getirilmişti. Gözaltına alınan Ketenci, sorgulanmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürülmüştü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ketenci, adliyeye sevk edildi. Kaan Ketenci, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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