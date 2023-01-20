İBB'deki 'iltisaklı' müfettiş: 'Ağabeyi AKP'den milletvekili olamadı ama...'

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, "İBB'deki iltisaklı müfettiş" başlıklı bugünkü yazısında İBB teftiş heyetinde olan ve “terörle iltisaklı kişiler olduğuna” dair hazırlanan rapora imza atan Müfettiş Hayati Taşdan'ın AKP ile ilişkisini yazdı.

Taşdan'ın 2019 yılında Mülkiye müfettişliğine atandığını aktaran Pehlivan, "Yani daha 3 yıllık bir müfettişken Türkiye’nin en büyük belediyesinde görevlendirildi. Nasıl sormayayım: İçişleri Bakanlığı’na bağlı Mülkiye Teftiş Kurulu’nda 100’den fazla kıdemli başmüfettiş varken, 3 yıllık bir isim neden İBB için seçildi?" dedi.

Pehlivan "İBB’ye kayyum atanıp AKP’ye geçmesine çalışan müfettiş Hayati Taşdan’ın da AKP’lilerle bir iltisakı var mıydı?" sorusunu sorup "Bingo! Olmaz mı? Zira, İçişleri Bakanlığı’nda çalışan ağabeyi Ali Taşdan da 2011 yılında Ağrı’dan AKP’nin milletvekili aday adayıydı. Ağabey Taşdan siyasette istediği koltuğu kapamadı ama devletteki koltuğunu korudu. Ara verdiği başkontrolörlüğe yani İçişleri bakanı adına soruşturma yapmaya İzmir’de devam ediyor." bilgilerini paylaştı.

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