MSB'den F-35 açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı, ABD ile yapılan F-35 görüşmeleri hakkında yaptığı açıklamada ''Heyetler istişarelerin devamı konusunda mutabık kalmışlardır'' ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı, ABD ile yapılan F-35 görüşmeleri hakkında açıklama yaptı.
Görüşmelerin sürmesi konusunda anlaşıldığının belirtildiği açıklamada, sonraki toplantının ilkbahar aylarında yapılacağı bildirildi.
Açıklama şöyle:
''Türk ve ABD Savunma Bakanlıkları heyetleri ilki Ankara’da yapılan F-35 istişarelerin ikinci turunu 18 Ocak 2023 günü Vaşington/ABD’de icra etmişlerdir.
Heyetler istişarelerin devamı konusunda mutabık kalmışlardır.
Müteakip toplantının 2023 İlkbahar aylarında Ankara’da icra edilmesi planlanmaktadır.''
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