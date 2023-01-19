MSB'den F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, ABD ile yapılan F-35 görüşmeleri hakkında açıklama yaptı.

Görüşmelerin sürmesi konusunda anlaşıldığının belirtildiği açıklamada, sonraki toplantının ilkbahar aylarında yapılacağı bildirildi.

Açıklama şöyle:

''Türk ve ABD Savunma Bakanlıkları heyetleri ilki Ankara’da yapılan F-35 istişarelerin ikinci turunu 18 Ocak 2023 günü Vaşington/ABD’de icra etmişlerdir.

Heyetler istişarelerin devamı konusunda mutabık kalmışlardır.

Müteakip toplantının 2023 İlkbahar aylarında Ankara’da icra edilmesi planlanmaktadır.''