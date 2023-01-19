MSB'den F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, ABD ile yapılan F-35 görüşmeleri hakkında yaptığı açıklamada ''Heyetler istişarelerin devamı konusunda mutabık kalmışlardır'' ifadelerini kullandı.

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MSB'den F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, ABD ile yapılan F-35 görüşmeleri hakkında açıklama yaptı. 

Görüşmelerin sürmesi konusunda anlaşıldığının belirtildiği açıklamada, sonraki toplantının ilkbahar aylarında yapılacağı bildirildi. 

Açıklama şöyle:

''Türk ve ABD Savunma Bakanlıkları heyetleri ilki Ankara’da yapılan F-35 istişarelerin ikinci turunu 18 Ocak 2023 günü Vaşington/ABD’de icra etmişlerdir.

Heyetler istişarelerin devamı konusunda mutabık kalmışlardır.

Müteakip toplantının 2023 İlkbahar aylarında Ankara’da icra edilmesi planlanmaktadır.''

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