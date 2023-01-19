Sedat Peker bu kez gönderdiği çelenk ile gündemde

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Elif Karlı’nın eşi Cengiz Karlı'nın cenazesine çelenk gönderdi.

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Sedat Peker bu kez gönderdiği çelenk ile gündemde

Yayınladığı videolardaki ifşa ve itiraflarla Türkiye gündemini aylarca belirleyen organize suç örgütü lideri Sedat Peker, bir süredir sessizliğini koruyor. 

Yakın çevresine seçimler yaklaşınca ifşalarına devam edeceği yönünde bilgiler verdiği aktarılan Peker'in söyleyeceklerinin iktidarı zor durumda bırakacağı de belirtiliyor.

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ÇELENKLE GÜNDEMDE

Peker son olarak bir cenaze törenine gönderdiği çelenkle gündeme geldi. 

Elif Karlı’nın eşi Cengiz Karlı geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmiş, Karlı bugün son yolculuğuna uğurlanmıştı. 

Tele1’de yer alan habere göre cenaze töreninde çok sayıda çelenk görülürken, suç örgütü lideri Sedat Peker’in de gönderdiği çelenk dikkat çekti.

Sedat Peker bu kez gönderdiği çelenk ile gündemde - Resim : 2

SEDAT PEKER NE DEMİŞTİ?

Sedat Peker, video çektiği ve tweetler atabildiği dönemde birçok kez, seçime iki ay kala bir dizi açıklama yapacağını söylemişti.

Peker’in tutuklanan basın danışmanı Emre Olur, geçen Temmuz ayında yaptığı açıklamada, “Sn. Reis Sedat PEKER genel seçimlerden 2 ay evvel açıklamalarda bulunacaktır” diyerek iddiayı bir kez daha teyit etmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde uzun süredir dijital bir tecrit altında olan Peker’in, yakınları üzerinden, “Ölsem bile bahsettiğim videoları tamamlayıp basın yayın organlarıyla kamuoyuyla paylaşacağım” dediği öne sürülmüştü.

Peker’in söz konusu videoları bazı isimlerle önceden paylaşmış olabileceği de iddialar arasındaydı.

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