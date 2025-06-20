İBB Soruşturmasında Fatih Keleş'in Oğlu ve Yeğeni Tutuklandı
İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fatih Keleş‘in oğlu Mustafa Keleş ve yeğeni Murat Keleş, ‘Rüşvet almak ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’ suçlamasıyla tutuklandı.
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İBB'ye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında tutuklanan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş ve yeğeni Murat Keleş dün (perşembe) sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.
Soruşturmalar kapsamında tutuklanmasının ardından verdiği birden fazla ifade sonrası serbest bırakılan Adem Soytekin'in ifadelerinin ardından gözaltına alınan Mustafa Keleş ve Murat Keleş, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
İki isim çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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