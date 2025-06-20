Cinayetten 5 Yıl Sonra Yakalandı; Ağırlaştırılmış Müebbetle Yargılanıyor

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Esenyurt’ta 2019 yılında 67 yaşındaki Nazlı Dere, 12 bıçak darbesi ile öldürüldü. Polis ekiplerinin araştırmalarında sanık Enes Çetin’in olay günü iş yerine geç gittiği ve sol el bileğinde bir kesik izi olduğu tespit edildi. Cinayetten 5 yıl sonra, 2024 yılında polisin şüpheli olarak sorguya aldığı Enes Çetin, kolundaki yaraların nedenini açıklayamadı.

5 YIL SONRA TUTUKLANDI

Adli Tıp tarafından hazırlanan raporda da, koldaki yara izi ve cinayetin benzer aletlerle meydana gelmiş olabileceği belirtildi. Raporda ayrıca Nazlı Dere'den alınan bazı DNA örneklerinin Enes Çetin'in DNA'sı ile uyuştuğunun tespit edildiği belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Enes Çetin, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Olayla ilgili Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine bugün devam edildi. Duruşma salonunda tutuklu sanık Enes Çetin ile 'Suç delillerini gizlemek' suçundan yargılanan ağabeyi tutuksuz sanık Salih Çetin ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada tüm savunmaların alındığı ve delillerin toplandığına kanaat getirilmesi üzerine savcı mütalaasıın açıkladı.

DERE'NİN CESEDİNDE ÇETİN'İN DNA'SI BULUNDU

Mütalaada Nazlı Dere'nin vücudunda 12 bıçak yarası tespit edildiği vurgulanırken, yaralanmaların her birinin tek başına öldürücü nitelikte olduğu belirtildi. Sanık Enes Çetin'in olay günü işyerine gelmesi gereken saatten geç geldiği ve henüz çalışmaya başlamadan önce sol el bileğinde kesi bulunduğu belirtilirken, Adli Tıp Raporu'nda da Nazlı Dere'nin cesedinde Çetin'in DNA'sının bulunduğu yönündeki bulgusu vurgulandı. Savcı, sanık Enes Çetin'in 'Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 'Konut dokunulmazlığının ihlali' ve 'Nitelikli hırsızlık' suçlarında 5 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETME SUÇLAMASI

Tutuksuz yargılanan sanık Salih Çetin’in ise, birbiriyle çelişen savunmalar yapmasına rağmen olay yerinin bulunduğu sokağa geldiğinin anlaşılması nedeniyle 'Suç delillerini yok etme, değiştirme veya gizleme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: DHA