İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın Kaçırılmasında 12 Şüpheli Adliyede
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın evinin önünden kaçırılıp rehin tutulmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
NE OLMUŞTU?
Başsavcılık, Karaal'ın Maltepe'de kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatmış, mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polise talimat vermişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının ardından Tuzla'da bir inşaat alanında bulunan Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.
Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
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