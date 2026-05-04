İBB Duruşmasında Tansiyon Yükseldi, Dava Ertelendi

Tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı dahil, 414 sanığın yargılandığı davanın 32. duruşması bugün Silivri'de görüldü. Gergin başlayan duruşma, mahkemenin verdiği aranın ardından yarına ertelendi.

DURUŞMA GERGİN BAŞLADI

Duruşma saat 10.50 sıralarında başladı. Ali Sukas’ın avukatı duruşmada heyetten talep ettiği hususların karşılanmadığını belirterek itirazda bulundu. Fatih Keleş’in avukatı Baran Kaya ise duruşma sırasında Mehmet Pehlivan’ın savunmasında dile getirilen reddi hakim taleplerine değinerek, "Adem Soytekin’in öne alınması mizansen olarak geliyor" dedi. Mahkeme Başkanı bu sözlere, "Avukat bey burada bir talep yok. Bu cümlelerle yargılama ilerleyemez. Mizansense sizin düşünceniz" şeklinde yanıt verdi. Bu sırada Avukat Baran Kaya’nın mikrofonu kapatıldı. Mahkeme Başkanı ayrıca, "Talimatla iş yapıyorsunuz diyen avukatı çıkarırım" ifadelerini kullandı. Firari iş insanı Murat Gülibrahimoğlu’nun çalışanı şoför Ahmet Güldü’nün savunma yapması beklenirken, yaşanan tartışma nedeniyle savunmasına geçilemedi. Bunun üzerine Güldü, "Savunmamdan çalıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

DURUŞMAYA ARA VERİLDİ, TANSİYON YÜKSELDİ

Duruşmada avukatlarla mahkeme başkanı arasındaki gerginliğin sürmesi üzerine duruşmaya ara verildi. Ara sırasında söz alan Ekrem İmamoğlu, "Yaptığınız ayıp başkanım, aşağısı buz gibi inmiyorum" dedi. Duruşmada jandarmalar, Ekrem İmamoğlu’nu nezarete inmesi yönünde uyarırken İmamoğlu, "Komutan bey, pinpon topu muyuz, oradan oraya gidiyoruz. Aşağısı buz gibi, ben inmiyorum. Yaka paça götürün, buyurun kullanın yetkinizi. Herkes insan, birisi zatürreden yatıyor şu an Çam Sakura’da, Cuma gününden beri hasta" dedi. İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan ise araya girerek, "Bize yapılan nasıl eziyet değil. Önce insani sıcaklığı sağlayın" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA YARINA ERTELENDİ

Tartışmaların ardından duruşma 5 Mayıs Salı gününe ertelendi.

Kaynak: DHA