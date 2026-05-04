Özgür Özel Programı Duyurdu: CHP Savunmadan Hücuma Çıkıyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yüretme Kurulu toplantısına başkanlık etmesinin ardından bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

'BUGÜNDEN İTİBAREN SAVUNMADAN HÜCUMA GEÇİYORUZ'

CHP'nin bugünden itibaren 81 il ve 973 ilçede yoğun bir programla sahaya çıkacağını belirten Özel, "Mücadelede vitesi yükseltip yeni bir aşamaya geçiyoruz. CHP'ye 19 Mart'tan sonra yapılan tüm saldırılar, bir sonraki cumhurbaşkanına yapılan darbe girişimi, iktidar eliyle yapılan her türlü saldırı bizi 'Siz buna nasıl direneceksiniz?' sorusuyla karşı karşıya getirdi. En iyi savunma hücumdur. Bugünden itibaren CHP bu kötülükleri yapanlara karşı, iktidarı değiştirmek ve adaleti getirmek için savunmadan hücuma geçiyor, sahaya gidiyor" ifadelerini kullandı.

CHP TÜM KADROLARIYLA SAHAYA ÇIKIYOR

Özel, "MYK, PM, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi ekimiz ve milletvekillerimiz, il ve ilçe başkanlarımız, kadın ve gençlik kollarımız sahada olacak" şeklinde konuştu.

'SON GÜN KAZANDIĞIMIZ GÜNDÜR'

Özel şöyle devam etti:

"CHP tüm kadrolarıyla birlikte, seçim gününe kadar sahaya çıkıyor. Bugün Türkiye'de CHP örgütü, cumhurbaşkanı aday ofisindeki politika kurulu başkanları, il-ilçe başkanları, sandık görevlileri sokağa çıkıyorlar ve ıslak imzalı tutanakları almadan geri dönmeyecekler. Seçim çalışmaları bundan sonra yeni bir evreye girmiştir ve bu işin son günü seçimi kazandığımız gündür. O güne kadar durmadan çalışacaklar."

Kaynak: ANKA