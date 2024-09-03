'İBB Başkanı' Tartışmalarında Son Perde! Sinem Dedetaş'tan 'Kariyerizm' Çıkışı

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığına göz kırpan açıklamaları siyaset arenasının gündeminde tartışmalara neden oldu. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, bu tartışmaları üstü kapalı sosyal medya hesabından yorumlamıştı.

Üsküdar Belediye Meclisi eylül ayı birinci oturumunda Polat'ın "Siyasi kariyerizm zehirdir" sözleri gündem oldu. AKP'li Meclis Üyesi Vefa Yunus Taylan, Polat'ın sözlerini hatırlatması üzerine Dedetaş, Polat'ın sözlerinin kendisine yönelik olduğunu düşünmediğini ifade etti.

'SİYASETİ KENDİ KOLTUĞU İÇİN YAPAN İNSANLARDAN DEĞİLİM'

Dedetaş, şu ifadeleri kullandı:

"İşimiz gücümüz Üsküdar. Tamamen ayaküstü verilmiş açıklamayla ilgili bir konuydu bu. Zaten epey gündem oldu. Türk halkı olarak böyle konuları seviyoruz ama biz işimize bakmak zorundayız. Kariyerist bir insan olmadım. Zaten kariyerim ortada. Siyaseti de kendi koltuğu için yapan insanlardan değilim. 5 sene sonra da Allah izin verirse zaten tekrar göreceğiz hedefleri olanlarla olmayanları. Tweeti de hiç üstüme almadım. Genelde böyle şeyler söylüyorlar ama benimle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yakın çalışma arkadaşlarımızdan biri, bir derdi olsa benimle konuşur. Üsküdar bizden hizmet bekliyor. O yüzden canla başla, el birliğiyle çalışalım. 5 yıl sonra zaten göreceğiz. Başarılı olanlar seçilir, başarılı olamayanlar elenir. Kişisel olarak beklentim, seçildiğim yerde en iyi hizmeti verebilmek. Burada Meclis olarak da sizlerle birlikte Üsküdar için en iyi hizmeti üretebilmek arzumuz. Geri kalanını zaman gösterir zaten hepimizin adına..."

SİNEM DEDETAŞ NE DEMİŞTİ?

2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın gerçekleştirildiği Paris'te, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de yer aldığı etkinlikte bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Habertürk yazarı Oray Eğin'e dikkat çeken açıklamalarda bulunmuş, “İstanbul’u yönetmeye hazır mısınız?” sorusuna "Evet" cevabını vermişti. Dedetaş, “Bir buçuk sene sonra İstanbul Belediye Başkanı olmaya hazır mısınız?” sorusuna da “Gayet hazırım" demişti.

MAHİR POLAT NE DEMİŞTİ?

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sosyal medya hesabından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sonrası kimin İBB Başkanı olacağına dair tartışmalara ilişkin şunları demişti:

"Siyasi kariyerizm zehirdir. Kariyerizm planına düşenler memleketin ve toplumun dertlerine sırtını döner, ülkenin içinde bulunduğu kaosu unutup kendi hesaplarına dönerler.

Sol siyasette kariyerizm olmaz, dert arkadaşı olunur, sıra neferi olunur, eksiği tamam etmek için halka turap olunur. Halk bu zor günlerde verdiği mücadeleyi birilerinin kariyer planı için yapmıyor."

Kaynak: AA