Tüm Gözler Ondaydı: İBB Başkan Adayı Olacak Mı? Sinem Dedetaş, Merak Edilen Soruyu Cevapladı

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, katıldığı bir yayında İBB Başkan adaylığına ilişkin dikkat çeken bir yanıt verdi. Fatih Altaylı’nın programına konuk olan Dedetaş’ın ismi sık sık Ekrem İmamoğlu'ndan sonraki yeni İBB Başkanı olarak kamuoyunun gündemine geliyordu.

Fatih Altaylı’nın kendisine yönelik "Herkes size baktığında şunu görüyor, İstanbul'un bir sonraki büyükşehir belediye başkanı siz olacakmışsınız gibi bir hava var. Böyle bir fikriniz var mı? Başınıza bela açmak istemem, parti içerisindeki okları üzerinize çevirmek istemem ama Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığına giderse siz de İBB Başkan adaylığına gider misiniz" ifadeleriyle sorduğu yanıtlayan Dedetaş, siyasette ‘24 saatin çok uzun bir süre’ olduğunu konuya şöyle açıklık getirdi:

Çok güzel bir yakıştırma. Bunu duyuyorum. Biz kendi içimizde bunları konuşmuyoruz çünkü Üsküdar'a odaklanmamız lazım. Zihin başka yere dağılmamalı. Tabii çok onur verici bir şey. Şunu da biliyorum; siyasette 24 saat çok uzun bir süredir. O yüzden bu gündemin nasıl olacağı, nasıl gelişeceği belli olmayacağı için biz kendi konularımız arasına bunu almıyoruz. En azından layık görülmek bile mutluluk verici"