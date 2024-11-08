İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TİP Lideri Erkan Baş ile Görüşecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş’a ziyaret gerçekleştirecek.

İmamoğlu ile Baş’ın yapacağı görüşme, bugün saat 17.30'da TİP İstanbul İl Örgütü'nde gerçekleşecek.

Önce CHP'li Esenyurt Belediyesi, ardından DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine kayyım atanmasının ardından Mısır programını yarıda kesen Ekrem İmamoğlu, Türkiye'ye dönmüştü.

İMAMOĞLU’NDAN KRİTİK ZİYARETLER

İmamoğlu, kayyım gündemiyle Meclis'te temsil edilen bütün siyasi partilerin liderlerinden randevu talep etmiş ve salı günü Özgür Özel, Temel Karamollaoğlu, Müsavat Dervişoğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Ümit Özdağ ile görüşmüştü.

İmamoğlu, çarşamba günü ise Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’a da bir ziyaret gerçekleştirmişti.

İmamoğlu'na MHP lideri Devlet Bahçeli randevu vermezken DEM Parti Eş Genel Başkanları ise kayyum atanan bölgelerde oldukları için görüşme sağlanamamıştı.

TİP lideri Erkan Baş’tan da randevu istenmiş ancak kayyım atamaları nedeniyle dayanışma amacıyla kayyım atanan belediyelere ziyaret gerçekleştirdiği için olumlu dönüş sağlanamamıştı.