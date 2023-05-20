Ekrem İmamoğlu açıkladı: Dere yatağına yapılaşmaya izin verilmiş

İBB Başkanı İmamoğlu, Esenyurt'ta geçmişte dere yatağının yapılaşmaya açıldığını açıkladı.

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Ekrem İmamoğlu açıkladı: Dere yatağına yapılaşmaya izin verilmiş

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda geçmişte Esenyurt ilçesinde dere yatağında yapılaşmaya izin verildiğini açıkladı.

İmamoğlu paylaşımına bir video ekleyerek, bölgede yapılan çalışmaları anlattı.

'BU BÖLGEYİ HER YAĞMURDA SEL BASIYORDU'

İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı: "Burası Esenyurt Haramidere, dere yatağına yapılaşmaya izin verildiği için bu bölgeyi her yağmurda sel basıyordu. Dere ıslahını yaparken bu evleri de kamulaştırdık ve yıktık."

Kaynak: Gerçek Gündem

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Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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