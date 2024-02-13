İBB adayı Taylan Yıldız, İstanbul Üniversitesi'nde derse girdi: 'Ne durduran var ne bir şey'

Geçtiğimiz günlerde 'rektör' kararıyla İstanbul Üniversitesi'nin yerli ve yabancı ziyaretçilere açılacağı duyurulmuş, uygulamanın başlamasıyla ziyaretçilerin amfilere girdiğini iddia eden görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti.

"NE DURDURAN VAR NE BİR ŞEY"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Taylan Yıldız, bugün İstanbul Üniversitesi'ne gitti, Anayasa dersine girdi.

Yıldız, elini kolunu salla sallaya üniversiteye girmesine tepki göstererek; "İstanbul Üniversitesi'nde hiçbir engele takılmadan önce kampüse sonra da derse girdim. Üniversite kapısından geçen herkes de derslere girebiliyor. Ne durduran var ne bir şey" ifadelerini kullandı.