Huzurevinde Yangın: Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

Antalya'daki özel bir huzurevinde 10 gün önce çıkan yangında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yüksel Çankaya (61) yaşamını yitirdi.

Konyaaltı ilçesinde bulunan 6 katlı özel bir huzurevinin birinci katında 14 Ağustos akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken huzurevinde kalanlar, çalışanlar tarafından dışarı çıkarıldı.

23 HUZUREVİ SAKİNİ YARALANMIŞTI

Yangında Kerim Güvenç, Yüksel Çankaya ve Ahmet Şükrü Peker ağır olmak üzere 23 huzurevi sakini yaralandı. Durumu ağır olanlardan Kerim Güvenç, önceki gün yaşamını yitirdi.

Antalya Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Yüksel Çankaya da doktorların tüm çabalarına rağmen bugün kurtarılamadı. Çankaya'nın cenazesi sabah saatlerinde Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Ağabeyinin cenazesini Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alan Sabriye Çankaya, "Şehir Hastanesi'ne geldiğimde ağabeyimin ağır yaralı ve yoğun bakımda yattığını gördüm. Çok acı çekiyordu. 10 gün dayanabildi ve gece saatlerinde hayatını kaybetti. Huzurevinden şikayetçi olduk. Bize durumunu sormadılar, hiç ilgilenmediler" dedi.

Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Yüksel Çankaya'nın cenazesi yakınları tarafından teslim alınıp, toprağa verilmek üzere Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Ayazini köyüne götürüldü.

Kaynak: DHA