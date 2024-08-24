Kayseri'de Sel ve Heyelan! Mahsur Kalan 40 Kişi Kurtarıldı, 1 Kişi Kayıp

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde şiddetli yağmur sonrası heyelan meydana geldi. Mahsur kalan 40 kişi kurtarılırken, 1 kişinin ise hala arandığı bildirildi.

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Kayseri'de Sel ve Heyelan! Mahsur Kalan 40 Kişi Kurtarıldı, 1 Kişi Kayıp

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde etkili olan sağanak sel ve heyelana neden oldu. Sele kapılarak gözden kaybolan otomobildeki Muhittin S.'nin bulunması için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

İlçede akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış Güllüce Mahallesi'nde sele neden olurken, Muhittin S.'nin kullandığı otomobil sulara kapıldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve arama- kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama sonucu otomobile ulaşılırken, araçta olduğu öğrenilen Muhittin S. için ise arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Sel ayrıca Bünyan ilçesi ile Güllüce Mahallesi arasındaki yolda heyelana neden oldu. Heyelan sonrası yol ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışması sonrası yolun bir kısmı ulaşıma açıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Selin vurduğu ilçede geniş çapta maddi hasar oluşurken, kayıp olan 1 kişiyi arama çalışması sürüyor. Araç ve evlerde mahsur kalan 40 kişi ise kurtarıldı.

VALİ ÇİÇEK'TEN AÇIKLAMA

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de sosyal medya hesabından sele ilişkin açıklamada bulundu. Vali Çiçek açıklamasında şöyle dedi:

"Bünyan ilçemizde yaşanan sel felaketi nedeniyle bazı vatandaşlarımızın mahsur kaldığı bilgisi üzerine ekiplerimiz derhal çalışmalara başlamış, mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılmıştır. Kayıp bir vatandaşımızı arama çalışmaları ise halen devam etmektedir."

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Kaynak: DHA

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