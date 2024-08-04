Huzur Operasyonu: 13 Kişi Yakalandı

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen huzur operasyonu çerçevesinde çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı. Ekiplerce yapılan çalışmalarda; 17,71 gram uyuşturucu madde, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 18 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kapsam dışı bıçak ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde toplamda 25 şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlarla mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

Kaynak: İHA