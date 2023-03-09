Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı!

Doğru Yol Partisi (DYP) ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), eski başkanlarından Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı.

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Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı!

Hüsamettin Cindoruk, İstanbul'da bulunan Amerikan Hastanesi’ne kaldırıldı.

Cindoruk'un sağlık durumuna ilişkin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Canan Kaftancıoğlu’nu görevlendirdiği öğrenildi.

HÜSAMETTİN CİNDORUK KİMDİR?

Hüsamettin Cindoruk, 8 Haziran 1933 tarihinde İzmir'de doğdu. 1954 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1955 yılında avukatlığa başladı. 17. Dönem Samsun, 19. Dönem Eskişehir Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17. başkanı olan Hüsamettin Cindoruk, geçmişte Doğru Yol Partisi ve Demokrat Türkiye Partisi Genel Başkanlığı ve bir süre vekâleten Cumhurbaşkanlığı yaptı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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