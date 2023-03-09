DEVA Partili Ekmen: Asker ilk anda sahaya inseydi çıplak ellerle binlerce insan kurtulurdu

DEVA Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen "Asker, onar kişilik gruplar halinde mahallelere dağılsaydı, çıplak elle ya da kazma kürekle binkerce hayat kurtulurdu" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, deprem bölgesinde askerin ilk anda sahaya çıkarılmamasının çok büyük hata olduğunu dile getirdi. 

Gazeteci Fatma Karaağaç'a konuşan Ekmen "Sayın Akar'ın bir beyanına göre 86 kaybımız var, dedi. Şimdi her ilde alay komutanlığı her ilçede jandarma komutanlığı, karakollar var. Emin olun ilk 48 saatte çıplak elle kurtarılabilecek binlerce insan; bir yardım gelmediği için, enkaz altında hayatını kaybetti" dedi. 

Ekmen şöyle devam etti:

"Benim gözlemim şudur ki, eğer bir gün 100 bin insan öldü denirse bunun 3'te 2'sinin zamanında yardım ulaşmadığı için günlerce acı çekerek ya da yardım bekleyerek öldüğünü göreceğiz. Birçok cesedin enkaz altından ezilmeden çıkartıldığı biliniyor. Bir şekilde doğal bir yaşam boşluğuna düşmüş ancak zamanında yardım gelmediği için ya donarak, ya acıyla ya da açlık ve susuzluktan hayatını kaybetmiş.

Asker, onar kişilik gruplar halinde mahallelere dağılsaydı, çıplak elle ya da kazma kürekle bırakınız hiltiyi, demir kesiciyi, kırıcıyı, şunu bunu... Çıplak elle binlerce insanı kurtarırdı. Bu afet yönetiminin en büyük hatalarından biri sağlıklı olan askerin arama kurtarma faaliyetlerine müdahil edilmemiş olmasıdır."

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