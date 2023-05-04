Hürriyet'ten büyük satış: Erdoğan'ın damadına gitti

Hürriyet Gazetesi’nin İstanbul Esenyurt’taki dev matbaası, arsası ile birlikte satıldı. Dev tesis 816 milyon 551 bin TL’ye, İHA ve SİHA’lar yapan Baykar Makine’ye satıldı.

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Hürriyet'ten büyük satış: Erdoğan'ın damadına gitti

Ziraat Bankası’nı aldığı krediyi ödeyemeyen Demirören Grubu, kritik bir varlık satışı yaptı. Hürriyet’in İstanbul Esenyurt’taki baskı tesisleri, üzerindeki arsa ile birlikte satıldı.

817 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

Konu ile ilgili borsaya yapılan açıklamada şöyle denildi: “Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Şirketimizin portföyünde yer alan; İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 1408 Ada ve 7 Parsel'de mukim, B.A.K. 4 adet Matbaa Tesis Binası B, C, D ve F Bloklar ve Komprasör Odası ve Arsası niteliğindeki gayrimenkulün Baykar Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 816.551.400,00.-TL bedel ile satış ve devrinin yapılmasına karar verilmiş olup, satış ve devir işlemi 04.05.2023 tarihi itibarıyla (bugün) tamamlanmıştır” denildi.

BAYKAR SATIN ALDI

Halk TV'de yer alan habere göre, Hürriyet’in dev tesisini satın alan Baykar Makina AŞ ise kamuoyunun yakından bildiği bir şirket. İş insanı Özdemir Bayraktar’ın kurduğu şirket, Haluk ve Selçuk Bayraktar kardeşlere ait. Selçuk Bayraktar da bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı. Selçuk Bayraktar ile Sümeyye Erdoğan 6 yıl önce evlendi. 700 milyon sermayeli Baykar Makina savunma sanayine yönelik ürettiği İHA ve SİHA’lar ile adından söz ettirdi.

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