Sedat Peker bir gün önce aradı ‘seni harcayacaklar’ dedi: Cihan Ekşioğlu, Binali Yıldırım, Soylu ve kanlı bir cinayet

Türkiye’de, bir polis, bir savcı, bir avukat ve sahte bir ihbarla onlarca kumpaslar kuruldu, aynı yöntemlerle suçlular suçsuz, suçsuzlar ise suçlu ilan edilebildi. Son 20 yılda; özellikle Fethullahçıların kullandığı bu yöntem ise hala birçok davada farklı gruplar tarafından kullanılmaya devam etti. 15 Temmuz sonrası ise Fethullahçıların kumpasları, AKP’liler tarafından devam ettirildi. Bu kumpaslardan birisi de iş insanlarından şantajla para koparmak FETÖ Borsası kurmaktı.

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’in, geçen yıllarda sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla FETÖ Borsası yeniden gündeme geldi. FETÖ Borsası iddialarında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun koruma tahsis ettiği Ekba Holding’in sahibi Cihan Ekşioğlu’nun adı öne çıktı. Gündeme gelen bir diğer isim ise Ekşioğlu’nun ortağı “FETÖ’nün prensi” olarak anılan Burak Başlılar’dı.

Peker, Paramount Otel’e tankla girdiği söylenen Cihan Ekşioğlu’nun, FETÖ Borsası'nı kuran kişi olduğunu söyledi. Ekşioğlu’nun ortağı Başlılar ise FETÖ’nün firari savcısı Zekeriya Öz’e para aktaran hakkındaki FETÖ davaları tek tek düşürülen isimdi.

“KASA” İDDİALARI: AİLE ŞİRKETLERİ YAN YANA

Ekşioğlu, yargıdan emniyete, devletin önemli bürokratlarıyla iletişim halindeydi. Fotoğraf verdiği isimler arasında, dönemin Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, AKP'li Binali Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Jandarma komutanı ve hakkındaki iddialar günden güne artan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da vardı.

“Soylu’nun kasası” olduğu iddiası dillendirilen Ekşioğlu’nun şirketiyle Soylu ailesinin şirketi de komşuydu: Soylu'nun kuzeni Mehmet Soylu, Ekşioğlu'nun İstanbul Akmerkez iş merkezinde yan yana ofislerde faaliyet yürütüyorlardı. Mehmet Soylu, RD Global adlı şirketle Ekşioğlu’nun yöneticileriyle sık sık bir aradaydı.

Ekşioğlu’nun FETÖ Borsası kurarak iş insanlarının şirketlerine “çökmesi”nin arkasında ise yargıdaki gücünden kaynaklanıyordu.

ESKİ YARGITAY BAŞKANININ VİLLALARI

Gazeteci Erk Acarer’in, Destek Yayınları’ndan çıkan “Aslan Avı” adlı kitabında, Ekşioğlu’nun FETÖ Borsası kumpaslarını rahatça gerçekleştirebilmesinin arkasında dönemin Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’in olmasına dair dikkat çeken iddialar aktarıldı. İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde, bin 200 daireyi barındıran bloklarda İsmail Rüştü Cirit ve çocuklarının villaları vardı. İddialara göre, Cirit’in bu villalara sahip olmasının perde arkasında Ekşioğlu vardı.

ESKİ YARGITAY BAŞKANININ VİLLALARI

Gazeteci Erk Acarer’in, Destek Yayınları’ndan çıkan “Aslan Avı” adlı kitabında, Ekşioğlu’nun FETÖ Borsası kumpaslarını rahatça gerçekleştirebilmesinin arkasında dönemin Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’in olmasına dair dikkat çeken iddialar aktarıldı. İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde, bin 200 daireyi barındıran bloklarda İsmail Rüştü Cirit ve çocuklarının villaları vardı. İddialara göre, Cirit’in bu villalara sahip olmasının perde arkasında Ekşioğlu vardı.

Ekşioğlu ile Cirit’in sık sık bir araya geldiği de fotoğraflara yansıyor. Ekşioğlu’nun Cirit’e bir ziyaretinde hediye ettiği tabloda ise "Ne zulüm, ne merhamet, yalnızca adalet" yazıyordu.

FETÖ BORSASI’NDA İŞLENEN CİNAYET: BİLDİKLERİNİ ANLATMAK İSTEDİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ekşioğlu’nun mucidi olduğu söylenen FETÖ Borsası’nda, kumpaslarla mala çökme, sahte ihbarlarla dava açtırıp hapse attırmanın yanında cinayetler de vardı.

FETÖ Borsası’nda işlenen cinayetlerden biri de eski AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş’un öldürülmesiydi.

Eski AKP yöneticisi Ahmet Kurtuluş, İzmir’deki FETÖ Borsası meselesinin de dahil olduğu ‘Serkan Kurtuluş suç örgütü’ davasının sanıkları arasındaydı. Kamuoyunda ‘Babalar Grubu’ olarak bilinen iş adamlarına yönelik FETÖ operasyonu listesi, dönemin İzmir İstihbarat Şube Müdürü Kudret Dikmen tarafından Ahmet Kurtuluş aracılığıyla çete lideri Serkan Kurtuluş’a sızdırılmıştı. Çete de ‘MİT’e çalışıyoruz, devlet arkamızda’ diyerek listede adı bulunan kişilere ulaşıp tehditle yüksek miktarda paralar elde etmişti. FETÖ Borsası bu şekilde işliyordu.

Gözaltına alınacak FETÖ şüphelilerinin listesini mafyaya sızdırmakla suçlanan Kurtuluş, bildiklerini anlatmayı planladığı günlerde, 2019 yılında ev hapsindeyken evine polis kılığında gelen Yener Tolga’nın saldırısı sonucu çocuğunun gözü önünde öldürüldü. Kurtuluş cinayetinin azmettiricileri, Serkan Kurtuluş ve çetenin yöneticisi Lider Camgöz’dü.

BİNALİ YILDIRIM’IN İSMİNİ VERDİ: EKŞİOĞLU’YLA FOTOĞRAFLARI VARDI

Serkan Kurtuluş bu süreçte elini kolunu sallayarak Türkiye’yi terk etti, 2020 yılında ise Arjantin’de yakalandı. Elinde belgeler olduğunu iddia eden Kurtuluş, AKP’li Binali Yıldırım ve dönemin AKP Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar’ın adını verdi.

FETÖ Borsası’nın silahlı ayağında kendilerinin olduğunu siyası kanadında ise Yıldırım ve Hotar’ın yer aldığını iddia etti. Yıldırım, FETÖ Borsası’nın mucidi denilen Ekşioğlu’yla da görüşüyordu.

SÜLEYMAN SOYLU AKP’LİLERİ FETÖ BORSASI’YLA TEHDİT Mİ EDİYOR?

Emniyet tarafından, Serkan Kurtuluş hakkında yakalanmasından sonra biri Aralık 2022’de diğeri Aralık 2020’de olmak üzere iki kez “iade kararı alındı” diye açıklama yapıldı. İddialara göre, İçişleri Bakanı Soylu, Serkan Kurtuluş ismini Sedat Peker’in ifşalarıyla parti içinde hedefe konduğu sırada karşıtlarına gözdağı vermek amacıyla gündeme getiriyordu. Yani, “FETÖ Borsası’nın mucidi” denilen Ekşioğlu’yla yan yana olan Soylu, FETÖ Borsası’nın tetikçisiyle AKP’lileri susturmaya çalışıyordu.

SEDAT PEKER CİNAYETTEN BİR GÜN ÖNCE ARADI: “SENİ HARCAYACAKLAR”

Serkan Kurtuluş’un öldürttüğü Ahmet Kurtuluş, Sedat Peker’in ise çocukluk arkadaşıydı. Yıllarca ailecek görüştüler, tatillere gittiler. Erk Acarer’in Aslan Avı adlı kitabında, Peker’in cinayetten günler öncesinde Kurtuluş’u defalarca aradığından bahsedildi.

Sedat Peker, öldürülmeden önce Kurtuluş’u 5 kere aramıştı. Acarer’e konuşan Peker, “Onu, defalarca sen bu işlerden anlamazsın, girme diye, seni harcayacaklar diye uyardım” dedi. Kurtuluş’un öldürüldüğü günün öncesinde de aradığını söyleyen Peker, “Ağırlaştırılmış müebbet alan birinin bırakılmasının anlamı açıktı. Yargının kimler ile ortaklıklar yapabileceğini bildiğim için aradım” dediğini anlattı. Kitapta anlatılanlara göre, Kurtuluş ise Peker’e “O kadar da değil. Beni evimde öldüremezler. Ama çıkarsam yeniden hapse atarlar. Bir şey sezersem duruma bakarız!” diye yanıt verdi. Ancak Kurtuluş çocuğunun gözü önünde 9 kurşun sıkılarak katledildi.

Kurtuluş davasında onu yakından tanıyan ve sürekli irtibatta olan Peker’in ifadesi dahi alınmadı. Cinayetin siyasi ayağında kimlerin olduğu ise ortaya çıkarılmadı.

İzmir’den İstanbul’a, İçişleri Bakanı Soylu’dan, Türkiye Cumhuriyeti’nin son başbakanı Binali Yıldırım’a, Cihan Ekşioğlu’ndan Serkan Kurtuluş'a FETÖ Borsası çok ayaklı bir tezgahtı ve aynı yöntemlerle kurulmaya devam etti.