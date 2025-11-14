Hürriyet Gazetesi Ankara Ofisini Kapatıyor

Hürriyet Gazetesi, Ankara'daki basım faaliyetlerine son verdiğini duyurdu. 15 Aralık'ta uygulanacak kararın ardından 59 gazeteci ve diğer personelin işsiz kalması bekleniyor.

Hürriyet Gazetesi Ankara Ofisini Kapatıyor
Hürriyet Gazetesi Ankara'da basım faaliyetlerine son verdi. Hürriyet Ankara ofisinde çalışan 59 gazeteci ve diğer personelin, bu kararın ardından işsiz kalması bekleniyor.

Evrensel'de yer alan habere göre, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada ‘uzun vadeli iş planları çerçevesinde, kaynakların daha etkin kullanılması ve verimliliğin artırılması’ amacıyla 15 Aralık’ta kapatma kararı alındığı duyuruldu.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şunları belirtildi:

“Şirketimizin uzun vadeli iş planları çerçevesinde, kaynakların daha etkin kullanılması ve verimliliğin artırılması amacıyla 15.12.2025 tarihi itibarıyla, şirketimizin Ankara'daki basım faaliyetlerinin durdurulmasına ve Osmangazi Mahallesi Özal Bulvarı No: 120 Sarayköy Pursaklar / Ankara adresinde bulunan Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş Ankara DPC Şubesi'nin görülen lüzum üzerine kapatılmasına karar verilmiştir.”

Kapatma kararıyla 59 gazeteci ve diğer personelin de işsiz kalması bekleniyor.

Kaynak: Evrensel

