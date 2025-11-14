İstanbul'da Zehirlenme Faciası! İki Çocuğun Ardından Anne de Öldü

Fatih’te otelde konaklayan aile, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Ortaköy'de yedikleri yemekten zehirlendiği öne sürülen ailenin çocukları 6 yaşındaki Kadir Muhammet ve 3 yaşındaki Masal B. dün hayatını kaybederken, anne Çiğdem B.'nin de bugün hayatını kaybettiği öğrenildi. Baba Servet B.'nin ise tedavisi sürüyor.

İstanbul'da Zehirlenme Faciası! İki Çocuğun Ardından Anne de Öldü
Öte yandan ailenin yemek yedikleri belirlenen restoranın mühürlendiği öğrenildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: DHA

