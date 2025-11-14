İstanbul'da Zehirlenme Faciası! İki Çocuğun Ardından Anne de Öldü
Fatih’te otelde konaklayan aile, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Ortaköy'de yedikleri yemekten zehirlendiği öne sürülen ailenin çocukları 6 yaşındaki Kadir Muhammet ve 3 yaşındaki Masal B. dün hayatını kaybederken, anne Çiğdem B.'nin de bugün hayatını kaybettiği öğrenildi. Baba Servet B.'nin ise tedavisi sürüyor.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Öte yandan ailenin yemek yedikleri belirlenen restoranın mühürlendiği öğrenildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: