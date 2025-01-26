Hükümet Şirketlerde Kayyım İçin Düğmeye Bastı! Gürsel Tekin'den Tepki: "Doymadınız mı?"

Eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, şirketlere kayyım atanmasının önünü açan düzenlemeye tepki gösterdi. Düzenlemenin getireceği sıkıntılara dikkat çeken Tekin, "Doymadınız mı? Türkiye’yi kayyım düzeniyle yönetmeye çalışmak, ülkemizi hem ekonomik hem de hukuki bir felakete sürükler. Bu uygulama sürdürülebilir değildir ve derhal durdurulmalıdır" dedi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Hükümet Şirketlerde Kayyım İçin Düğmeye Bastı! Gürsel Tekin'den Tepki: "Doymadınız mı?"

Daha önce Anayasa’ya aykırı olduğu ve ticari faaliyetler üzerinde risk oluşturduğu gerekçesiyle torba yasadan çıkarılan şirketlere kayyım atanmasının önünü açan düzenleme, AKP tarafından tekrar Meclis’e sunuldu. Bu hafta Meclis’te görüşülmesi beklenen düzenlemeye eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin tepki gösterdi.

'DOYMADINIZ MI?'

Düzenlemenin hukuki ve ekonomik açıdan tehlikelerine dikkat çeken Tekin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Doymadınız mı? Depremde insanların evlerine el koydunuz, köy kanunlarını gerekçe göstererek kupon arazilere el koydunuz, şimdi de gözünüzü şirketlere diktiniz. Şimdi terörle mücadele bahanesiyle, hiçbir yargı kararı olmadan şirketlere kayyum atamanın yolunu açıyorsunuz. Bu düzenleme, hukuk devleti ilkesine tamamen aykırıdır ve keyfi uygulamalara kapı aralamaktadır. Şirketlerin genel kurul yetkilerini Türk Ticaret Kanunu hükümlerine aykırı bir şekilde TMSF’ye devretmek, özel sektöre müdahale etmektir. Azınlık hissedarlarının rızası olmadan satış ve tasfiye kararı almak, serbest piyasa ekonomisinin ruhunu yok eder. Bu ortamda ne yerli ne yabancı yatırımcı Türkiye’ye güvenip yatırım yapar. Şirketler için büyüme ve rekabet etme şansı bırakmıyorsunuz."

'TÜRKİYE'Yİ FELAKETE SÜRÜKLER'

“Belediyelerde halkın desteklemediği yönetimlere kayyum atadınız, şimdi aynı anlayışı özel sektöre taşımaya çalışıyorsunuz. Bu düzenleme yalnızca ekonomiyi değil, Türkiye’nin uluslararası itibarını da sarsacaktır. Keyfi kayyum uygulamaları, yatırımcıların kaçmasına ve ekonominin darbe almasına yol açacaktır."

Gürsel Tekin, TMSF’ye geniş yetkiler tanıyan bu düzenlemenin bir an önce geri çekilmesi gerektiğini belirterek, “Türkiye’yi kayyum düzeniyle yönetmeye çalışmak, ülkemizi hem ekonomik hem de hukuki bir felakete sürükler. Bu uygulama sürdürülebilir değildir ve derhal durdurulmalıdır” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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