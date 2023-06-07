Hukuk meslek örgütleri Can Atalay için Çağlayan Adliyesi'nde açıklama yapacak

Hukuk meslek örgütleri, TİP'ten Hatay Milletvekili seçilmesine rağmen cezaevinden tahliye edilmeyen meslektaşları Can Atalay için basın açıklaması yapacak.

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Hukuk meslek örgütleri Can Atalay için Çağlayan Adliyesi'nde açıklama yapacak

Milletvekilliği seçimlerinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 28. döneminde görev alacak isimler Genel Kurul'da yemin ederek görevine başlarken, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay ise cezaevinden tahliye edilmedi ve görevine başlayamayan tek milletvekili oldu.

Gezi Davası kapsamında aldığı 18 yıl hapis cezası nedeniyle Silivri Cezaevi'nde bulunan Atalay'ın mazbatası, 25 Mayıs tarihinde alındı ve hemen ardından tahliyesi için Yargıtay'a başvuruda bulunuldu. Yapılan başvuruya rağmen TİP Milletvekili Can Atalay tahliye edilmezken, dün TİP tarafından 36 ilde eylem yapıldı ve hukuk örgütleri de tahliye talebiyle ortak açıklama yaptı.

İleri Haber'in aktardığına göre, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın serbest bırakılması talebiyle ortak açıklama yapan hukuk örgütleri de yarın Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde bir araya gelecek ve "Can Atalay'a özgürlük" talebiyle saat 12.30'da basın açıklaması yapacak.

Basın açıklamasında yer alacak meslek örgütleri şöyle:

Adalet İçin Hukukçular

Avukatlar Sendikası

Çağdaş Avukatlar Grubu

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi

Demokrasi İçin Hukukçular

Kartal Hukukçular Derneği

Özgürlük için Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi

Sol Hukuk

Sosyal Hukuk

Yurtsever Hukukçular

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Can Atalay Türkiye İşçi Partisi - TİP milletvekili
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