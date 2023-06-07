Özel bir okulda deney sırasında patlama yaşandı! Güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti

İstanbul Küçükçekme'de bir özel okulda deney sırasında patlama yaşandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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Küçükçekmece'de bulunan özel bir okulda deney sırasında patlamanın yaşandığı anların güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

Olay, 30 Mayıs Salı günü Küçükçekmece Sefaköy Beşyol'da bulunan özel bir okulda öğle saatlerinde yaşanmıştı. Edinilen bilgilere göre, okulun bahçesinde öğrenciler arasında ‘Bilim Şenliği' adıyla etkinlik yapıldı. Etkinlik sırasında deney tüpü içerisinde bulunan etil alkol patlamıştı. Yaşanan olayda 1'i kız 5 öğrencinin cildinde yanıklar oluşmuştu. Okul doktorunun yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı öğrenciler ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

PATLAMA ANI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan patlamanın yaşandığı anların güvenlik kamerası ortaya çıktı. Patlamada öğrencileri deney yaptığı ve bir anda alevlerin yükseldiği görülüyor. Patlamayı gören diğer öğrencilerin panikle kaçtığı anlar kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

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