Hrant Dink, katledilişinin 17. yılında anılacak

Hrant Dink, katledilişinin 17. yılında da her yıl olduğu gibi vurulduğu yer olan eski Agos bürosu önünde anılacak.

Son Güncelleme:
Hrant Dink, katledilişinin 17. yılında anılacak

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, katledilişinin 17. yılında anılacak.

Dink, 19 Ocak 2007’de gazete binası önünde o dönem 17 yaşında olan Ogün Samast tarafından öldürülmüştü.

Hrant Dink anması, her yıl olduğu gibi 19 Ocak’ta İstanbul Osmanbey'de bulunan eski Agos bürosu önünde saat 15.00’te gerçekleşecek.

Anmayı düzenleyen 'Hrant'ın Arkadaşları', anma için bir çağrıda bulundu.

Yapılan açıklama şöyle:

“Hrant Dink cinayetinin tetikçisi 17 yıl önce Hrant Dink’i vurduğunda 17 yaşındaydı. Bugün serbestçe aramızda dolaşıyor. O gün vur diyenler hâlâ görevlerinin başında. Yargılama adıyla utanç verici bir müsamere sergilendi. Hrant Dink Cinayeti bu memleketin tarihinde koca bir leke olarak duruyor. İtiraz ediyoruz, isyan ediyoruz, adalet talep ediyoruz. Yanyana, daha çoğalarak daha yüksek sesle isyanımızı dile getirmek ve cinayetin 17. yılında Hrant Dink’i anmak için 19 Ocak Cuma günü saat 15.00’te, 23,5 Hafıza Mekanı (eski Agos bürosu) önünde, onu vurdukları yerdeyiz.”

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Hrant Dink İstanbul Agos Gazetesi
Son Güncelleme:
2024 Renault Clio fiyatı herkesi çok şaşırttı! Dev indirim dönemi başladı 2024 Renault Clio fiyatı herkesi çok şaşırttı! Dev indirim dönemi başladı
Çiçeklerin dibine bir tutam serpiştirin böcekleri yok ediyor... Çiçeğin kuruması duruyor Çiçeklerin dibine bir tutam serpiştirin böcekleri yok ediyor... Çiçeğin kuruması duruyor
İş yerinin lavabosunu kullanmak istedi, pompalı tüfekli saldırıya uğradı! İş yerinin lavabosunu kullanmak istedi, pompalı tüfekli saldırıya uğradı!
AYM üyelerine yeni görevlendirme AYM üyelerine yeni görevlendirme
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul anketi: Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu önde? İşte son oy oranları... İmamoğlu mu, Kurum mu önde? İşte son oy oranları...
Gözler emekli maaşı zammında: SGK Uzmanı Özgür Erdursun rakam verdi, 'sınıra takılanlar' için tek formülü açıkladı SGK Uzmanı Özgür Erdursun rakam verdi, 'sınıra takılanlar' için tek formülü açıkladı
Yalan söyleme ustası 4 burç belli oldu Yalan söyleme ustası 4 burç belli oldu
Uzmanı, dolar/TL'deki tehlikeye dikkat çekti: Olasılığı artıyor! Uzmanı, dolar/TL'deki tehlikeye dikkat çekti!
İddia: DEM Parti'nin CHP'yi destekleyebileceği 5 büyükşehir belediyesi belli oldu 'CHP'yi destekleyebileceği 5 büyükşehir belediyesi belli oldu'