AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, katledilişinin 17. yılında anılacak.

Dink, 19 Ocak 2007’de gazete binası önünde o dönem 17 yaşında olan Ogün Samast tarafından öldürülmüştü.

Hrant Dink anması, her yıl olduğu gibi 19 Ocak’ta İstanbul Osmanbey'de bulunan eski Agos bürosu önünde saat 15.00’te gerçekleşecek.

Anmayı düzenleyen 'Hrant'ın Arkadaşları', anma için bir çağrıda bulundu.

Yapılan açıklama şöyle:

“Hrant Dink cinayetinin tetikçisi 17 yıl önce Hrant Dink’i vurduğunda 17 yaşındaydı. Bugün serbestçe aramızda dolaşıyor. O gün vur diyenler hâlâ görevlerinin başında. Yargılama adıyla utanç verici bir müsamere sergilendi. Hrant Dink Cinayeti bu memleketin tarihinde koca bir leke olarak duruyor. İtiraz ediyoruz, isyan ediyoruz, adalet talep ediyoruz. Yanyana, daha çoğalarak daha yüksek sesle isyanımızı dile getirmek ve cinayetin 17. yılında Hrant Dink’i anmak için 19 Ocak Cuma günü saat 15.00’te, 23,5 Hafıza Mekanı (eski Agos bürosu) önünde, onu vurdukları yerdeyiz.”

Kaynak: Gerçek Gündem