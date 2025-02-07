Hrant Dink Cinayeti Davasında Karar: Mahkeme Sanıklara Ceza Yağdırdı

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ve Yargıtay'ın 14 sanık yönünden bozduğu davanın karar duruşması, bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Tutuklu sanık Muharrem Demirkale tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi’nden jandarma eşliğinde mahkemeye getirildi. Tutuklu sanıklar Veysal Şahin, Gazi Günay, Okan Şimşek, Osman Gülbel ve Yavuz Karakaya tutuklu bulundukları cezaevinden; tutuksuz sanıklar Mehmet Ayhan, Bekir Yokuş, Mehmet Ali Özkılınç, Onur Karakaya, Ali Öz ve Volkan Şahin ise ikamet ettikleri illerden SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Dink ailesinin avukatları ile sanık avukatları da mahkemede hazır bulundu.

Savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme kararını açıkladı.

KARAR VERİLDİ: 9 SANIĞA MÜEBBET

Heyet, sanıklar Ali Öz, Okan Şimşek ve Gazi Günay "Tasarlayarak kasten öldürme" ve "Anayasayı ihlal" suçlarından müebbet ve 25 yıl hapis, aynı suçlardan sanık Bekir Yokuş'a müebbet ve 10 yıl hapis cezası verildi. Sanıklar Mehmet Ayhan, Onur Karakaya ve Hasan Durmuşoğlu hakkında "Anayasayı ihlal" ve "Kasten adam öldürme" suçlarından müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis cezası hükmedildi.

Sanık Bekir Yokuş, "Anayasayı ihlal" suçundan müebbet, "Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan ise 10 yıl hapse çarptırıldı. Osman Gülbey de "Anayasayı ihlal" suçundan müebbet ve "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Vesal Şahin, "İhmali davranışla adam öldürme" suçundan 15 yıl hapse çarptırılırken, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Anayasayı ihlal" suçlarından beraat etti.

Sanık Gazi Günay, Okan Şimşek ve Ali Öz, "Anayasayı ihlal" ve "Tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından ayrı ayrı müebbet ve 25 yıl hapis cezası alırken, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verildi.

Sanıklar Mehmet Ayhan, Onur Karakaya ve Hasan Durmuşolu'nun, "Anayasayı ihlal" ve "Tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından ayrı ayrı müebbet ve 12 yıl 6 ay hapislerine hükmedilirken, Ayhan ve Karakaya hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verildi.

Heyet, sanıklar Ali Öz, Okan Şimşek ve Gazi Günay "Tasarlayarak kasten öldürme" ve "Anayasayı ihlal" suçlarından müebbet ve 25 yıl hapis, aynı suçlardan sanık Bekir Yokuş'a müebbet ve 10 yıl hapis cezası verildi. Sanıklar Mehmet Ayhan, Onur Karakaya ve Hasan Durmuşoğlu hakkında "Anayasayı ihlal" ve "Kasten adam öldürme" suçlarından müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis cezası hükmedildi.

Sanıklar Bekir Yokuş, Mehmet Ayhan ve Onur Karakaya hakkında ise hükümle birlikte tutuklama kararı verildi.

3 SANIĞA BERAAT

Sanıklar Volkan Şahin, Şükrü Yıldız ve Mehmet Ali Özkılınç tüm suçlamalardan beraat etti. Faruk Sarı’nın ise firari olması sebebiyle dosyasının ayrılmasına hükmedildi.

Kaynak: Haber Merkezi